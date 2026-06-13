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बाबाधाम में संजय सेठ ने की पूजा, कहा- राज्यसभा चुनाव में नाथवानी की होगी जीत, 4000 ईवीएम में लगी आग पर साधी चुप्पी

देवघर: केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ शनिवार को देवघर पहुंचे. यहां पहुंचने के बाद संजय सेठ ने बैद्यनाथ मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहतर स्वास्थ्य, दीर्घायु तथा देश की निरंतर प्रगति की कामना की.

मोदी को दी सबसे लंबी सेवा का श्रेय

मंदिर में पूजा के बाद ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में संजय सेठ ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं, जिन्होंने सबसे लंबे समय तक देश की सेवा करते हुए प्रधानमंत्री पद का दायित्व निभाया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है.

केंद्रीय मंत्री से बातचीत करते संवाददाता हितेश कुमार (ETV Bharat)

झारखंड राज्यसभा चुनाव में BJP की जीत तय- संजय सेठ

झारखंड में चल रही राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया पर संजय सेठ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थित उम्मीदवार मैदान में उतारा है और उसकी जीत सुनिश्चित है.

पश्चिम बंगाल पर साधा निशाना

पश्चिम बंगाल में जारी राजनीतिक हलचल पर केंद्रीय मंत्री ने कड़ी टिप्पणी की. उन्होंने कहा, "जैसी करनी वैसी भरनी". संजय सेठ ने दावा किया कि राज्य सरकार की नीतियों का परिणाम है कि आज उसके अपने नेता ही उससे दूरी बना रहे हैं.