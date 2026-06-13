बाबाधाम में संजय सेठ ने की पूजा, कहा- राज्यसभा चुनाव में नाथवानी की होगी जीत, 4000 ईवीएम में लगी आग पर साधी चुप्पी
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने देवघर पहुंच कर बाबा बैद्यनाथ की पूजा की. पूजा के बाद उन्होंने कई राजनीतिक सवालों के जवाब दिए.
Published : June 13, 2026 at 4:33 PM IST
देवघर: केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ शनिवार को देवघर पहुंचे. यहां पहुंचने के बाद संजय सेठ ने बैद्यनाथ मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहतर स्वास्थ्य, दीर्घायु तथा देश की निरंतर प्रगति की कामना की.
मोदी को दी सबसे लंबी सेवा का श्रेय
मंदिर में पूजा के बाद ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में संजय सेठ ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं, जिन्होंने सबसे लंबे समय तक देश की सेवा करते हुए प्रधानमंत्री पद का दायित्व निभाया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है.
झारखंड राज्यसभा चुनाव में BJP की जीत तय- संजय सेठ
झारखंड में चल रही राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया पर संजय सेठ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थित उम्मीदवार मैदान में उतारा है और उसकी जीत सुनिश्चित है.
पश्चिम बंगाल पर साधा निशाना
पश्चिम बंगाल में जारी राजनीतिक हलचल पर केंद्रीय मंत्री ने कड़ी टिप्पणी की. उन्होंने कहा, "जैसी करनी वैसी भरनी". संजय सेठ ने दावा किया कि राज्य सरकार की नीतियों का परिणाम है कि आज उसके अपने नेता ही उससे दूरी बना रहे हैं.
ईवीएम आगजनी पर चुप्पी
पश्चिम बंगाल में हुई आगजनी की घटना, जिसमें कई ईवीएम मशीनें जलने की खबर आई, पर पूछे गए सवाल का जवाब देने से संजय सेठ बचते नजर आए. उन्होंने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की.
केंद्र सरकार की योजनाओं की सराहना
केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए सरकार के कार्यों की प्रशंसा की.
ईरान से जुड़े जहाज पर हमले पर कोई टिप्पणी नहीं
अमेरिका द्वारा ईरान से जुड़े एक जहाज पर हमले के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर संजय सेठ ने कहा कि इस विषय पर विदेश मंत्रालय पहले ही अपनी प्रतिक्रिया दे चुका है. उन्होंने फिलहाल इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.
ये भी पढ़ें:
केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर झारखंड बीजेपी उत्साहित, केंद्रीय मंत्री ने महिलाओं को बांटी सिलाई मशीन
झारखंड में बालू हो गया सोना! अमेरिका के राष्ट्रपति को भेजनी चाहिए टीम, जानें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने क्यों कही ये बात