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डेढ़ साल के संघर्ष के बाद शहीद अग्निवीर समय सिंह को मिला सम्मान, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मूर्ति का किया अनावरण

डेढ़ साल के संघर्ष के बाद शहीद अग्निवीर समय सिंह को मिला सम्मान ( ETV Bharat )

नूंह : करीब डेढ़ साल के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार गांव कुरथला के शहीद अग्निवीर समय सिंह को सम्मान मिला है. रविवार को नूंह जिले के गांव कुरथला में शहीद अग्निवीर समय सिंह की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में किया.

शहीद की मूर्ति का अनावरण किया : इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि उन्हें एक शहीद की मूर्ति का अनावरण करने के लिए आमंत्रित किया गया, इस बात का उन्हें गर्व है. उन्होंने कहा कि नूंह का छोटा सा गांव कुरथला आज साहसिक गांव के रूप में हरियाणा में अलग पहचान रखता है और सात शहीद इस गांव से हैं. उन्होंने शहीद के परिजनों से संवेदना जताते हुए कहा कि हरियाणा के कोने-कोने से ऐसे ही वीर पैदा होते रहें ताकि देश की रक्षा हो सके.

डेढ़ साल के संघर्ष के बाद शहीद अग्निवीर समय सिंह को मिला सम्मान (ETV Bharat)

दफ्तरों के चक्कर काटे : उन्होंने गांव में कम्युनिटी सेंटर के लिए 21 लाख रुपये देने की घोषणा भी की. शहीद की बहन पूजा ने बताया कि प्रशासन, विशेष रूप से जिला उपायुक्त का आभार जताते हैं कि उनके भाई को सम्मान मिला है. स्कूल का नामकरण भी शहीद अग्निवीर समय सिंह के नाम पर हुआ है. इसके लिए उन्होंने बहुत दफ्तरों के चक्कर काटे हैं. उन्होंने मांग करते हुए कहा कि शहीद स्थल की देखभाल के लिए दो कर्मचारी तैनात किए जाएं और लाइट की व्यवस्था की जाए ताकि यह स्थल पूरी तरह से शहीद पार्क के रूप में विकसित हो सके. उन्होंने कहा कि 19 साल की उम्र में उनके भाई ने देश के लिए शहादत दी है, जिस पर उन्हें गर्व है.

शहीद समय सिंह की मूर्ति (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई थी : पूर्व सैनिक और शहीद के पिता दलबीर सिंह ने भावुक होते हुए कहा कि सम्मान पाने के लिए लंबा संघर्ष किया, ग्रामीणों ने सहयोग दिया, जिला प्रशासन के सहयोग से रक्षा मंत्री तक से मुलाकात और पत्राचार किया. मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई और जिला मुख्यालय के कई चक्कर लगाए, तब जाकर यह सम्मान मिला. उन्होंने कहा कि जिस देश में शहीदों का सम्मान नहीं रहता, वह देश नहीं रहता. बेटे के लिए बहुत सपने सजाए थे, लेकिन उसने देश सेवा के लिए जान दे दी.