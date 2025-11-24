ETV Bharat / state

"SDM साहब आपने गलती की", केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने भरे मंच से लगा दी फटकार

रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मंच से ही रेवाड़ी एसडीएम को फटकार लगा दी.

"5 साल में इम्तिहान देना पड़ता है" : कार्यक्रम में मंच से बोलते हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि "हम प्रजातंत्र हैं. चाहे नेता हो या अधिकारी, हम सभी पब्लिक सर्वेंट हैं. हमें 5 साल के बाद इम्तिहान देना पड़ता है, लेकिन जो अधिकारी है, उसे सिर्फ एक बार इम्तिहान और इंटरव्यू देना पड़ता है. अगर वो पास हो जाता है तो 30 से 35 साल नौकरी करता है.

रेवाड़ी SDM को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने लगाई फटकार (Etv Bharat)

"हमें सब याद रखना पड़ता है": आगे उन्होंने कहा कि, "जब हमें 5 साल के लिए चुनते हैं, तो हमें याद रखना पड़ता है कि हमारे सहयोगी कौन हैं, जिन्होंने हमें जिताकर भेजा. हमारी पार्टी कौन है, जिन्होंने हमें टिकट देकर तैयार किया. हमें ये सब याद रखना पड़ता है क्योंकि 5 साल बाद फिर इम्तिहान देना पड़ेगा."

"नुमाइंदों का नाम याद रखना चाहिए": राव ने कहा कि, "मेरा यहां बैठे अधिकारियों से निवेदन है कि आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो, आप और हम बराबर के पब्लिक सर्वेट हैं. ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन सरकारी अधिकारियों को ये याद रखना चाहिए कि जहां वे नौकरी कर रहे हैं, वहां के नुमाइंदों का नाम याद रखना चाहिए."