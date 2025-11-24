ETV Bharat / state

"SDM साहब आपने गलती की", केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने भरे मंच से लगा दी फटकार

कोसली विधायक का सही नाम ना लेने पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी एसडीएम को मंच से ही फटकार लगा डाली.

Union Minister Rao Inderjit Singh reprimanded Rewari SDM Suresh Kumar Dalal for Kosli MLA Anil Yadav Name
रेवाड़ी SDM को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने लगाई फटकार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 24, 2025 at 10:41 PM IST

रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मंच से ही रेवाड़ी एसडीएम को फटकार लगा दी.

"5 साल में इम्तिहान देना पड़ता है" : कार्यक्रम में मंच से बोलते हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि "हम प्रजातंत्र हैं. चाहे नेता हो या अधिकारी, हम सभी पब्लिक सर्वेंट हैं. हमें 5 साल के बाद इम्तिहान देना पड़ता है, लेकिन जो अधिकारी है, उसे सिर्फ एक बार इम्तिहान और इंटरव्यू देना पड़ता है. अगर वो पास हो जाता है तो 30 से 35 साल नौकरी करता है.

रेवाड़ी SDM को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने लगाई फटकार (Etv Bharat)

"हमें सब याद रखना पड़ता है": आगे उन्होंने कहा कि, "जब हमें 5 साल के लिए चुनते हैं, तो हमें याद रखना पड़ता है कि हमारे सहयोगी कौन हैं, जिन्होंने हमें जिताकर भेजा. हमारी पार्टी कौन है, जिन्होंने हमें टिकट देकर तैयार किया. हमें ये सब याद रखना पड़ता है क्योंकि 5 साल बाद फिर इम्तिहान देना पड़ेगा."

"नुमाइंदों का नाम याद रखना चाहिए": राव ने कहा कि, "मेरा यहां बैठे अधिकारियों से निवेदन है कि आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो, आप और हम बराबर के पब्लिक सर्वेट हैं. ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन सरकारी अधिकारियों को ये याद रखना चाहिए कि जहां वे नौकरी कर रहे हैं, वहां के नुमाइंदों का नाम याद रखना चाहिए."

"नाम तो कम से कम लिखकर लाते": उन्होंने कहा कि "यहां पर 3 विधायक बैठे हैं, रेवाड़ी से लक्ष्मण सिंह, बावल से कृष्ण कुमार और कोसली से अनिल यादव नॉट सुनील यादव. SDM साहब आपने गलती की. अगर पब्लिक के सामने कार्यक्रम करना है, तो कम से कम नाम लिखकर तो ले आते. हम आपके बलबूते पर सरकार चला रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी और पब्लिक की है. 5 साल बाद जनता चुनेगी या नहीं, ये इनके हाथ में है, लेकिन अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है, तो उसे निभाना आपका फर्ज है. यहां जिला परिषद, ब्लॉक समिति की चेयरमैन, सदस्य, पार्टी की प्रधान बैठी हैं, इन सभी को बराबर इज्जत अधिकारियों की तरफ से मिलनी चाहिए. ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदेश है."

कौन हैं राव इंद्रजीत सिंह ? (Etv Bharat)

