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कैबिनेट मंत्री आरती राव के 'भावी सीएम' के नारों पर जानें क्या बोले राव इंद्रजीत

हांसी: स्वास्थ्य मंत्री आरती राव हाल ही में महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों के दौरे पर रही. इस दौरान उनकी जनसभाओं में भावी मुख्यमंत्री के नारे लगे. इस पर उनके पिता और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि आरती राव पहली बार विधायक बनी हैं. पहली बार पार्टी ने उन्हें मंत्री की जिम्मेदारी दी है. मुख्यमंत्री का चयन पार्टी नेतृत्व करता है. ये पार्टी नेतृत्व जो निर्णय करेगा, जो पार्टी का फैसला होगा, उसे सभी को स्वीकार करना होगा. भविष्य में क्या होगा, इसके लिए पार्टी के निर्णय का इंतजार करना होगा.

शहीद राव तुलाराम की प्रतिमा का अनावरण: दरअसल शहीदी दिवस के अवसर पर बुधवार को हांसी में अमर शहीद राव तुलाराम की प्रतिमा का अनावरण किया गया. दिल्ली रोड टी-पॉइंट पर नवनिर्मित शहीद राव तुलाराम चौक पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे. कार्यक्रम का आयोजन मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन राजपाल यादव की ओर से किया गया. स्वास्थ्य मंत्री आरती राव और भिवानी-महेंद्रगढ़ सांसद धर्मवीर सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे.