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आखिर करनाल में क्यों अधिकारियो पर भड़के मंत्री रामनाथ ठाकुर?, कहा- ज्यादा सवाल जवाब हमसे मत कीजिए, हम फुल तैयारी करके आते हैं

मिट्टी जांच रिपोर्ट में देरी पर भड़के केंद्रीय मंत्री ( ETV Bharat )