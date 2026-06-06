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आखिर करनाल में क्यों अधिकारियो पर भड़के मंत्री रामनाथ ठाकुर?, कहा- ज्यादा सवाल जवाब हमसे मत कीजिए, हम फुल तैयारी करके आते हैं

करनाल में केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने मिट्टी जांच रिपोर्ट में देरी पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई.

Union Minister Ramnath Thakur
मिट्टी जांच रिपोर्ट में देरी पर भड़के केंद्रीय मंत्री (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 6, 2026 at 12:16 PM IST

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Updated : June 6, 2026 at 12:51 PM IST

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करनाल: करनाल के काछवा गांव में आयोजित खेत बचाओ अभियान के मंच से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने अधिकारियों की कार्यशैली पर खुलकर नाराजगी जाहिर की. इस दौरान मिट्टी जांच रिपोर्ट में देरी को लेकर उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि किसानों के हितों से जुड़ी योजनाओं में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्राकृतिक खेती, मिट्टी की बिगड़ती सेहत और किसानों तक योजनाओं की वास्तविक पहुंच जैसे कई अहम मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया.

मिट्टी जांच में देरी पर मंत्री का कड़ा रुख : कार्यक्रम के दौरान मंत्री रामनाथ ठाकुर ने सीएसएसआरआई के अधिकारियों से सीधे सवाल किए. उन्होंने बताया कि करीब डेढ़ महीने पहले भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा मिट्टी का नमूना जांच के लिए दिया गया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई. इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि वह पूरी तैयारी और तथ्य जुटाकर आए हैं. किसानों के महत्वपूर्ण कार्यों में देरी प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाती है और ऐसी कार्यशैली में सुधार जरूरी है.

अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार (ETV Bharat)

रासायनिक खेती पर जताई गहरी चिंता : मंत्री ने कहा कि, "हरियाणा और पंजाब में अधिक उत्पादन की दौड़ ने खेती को नई चुनौतियों के सामने खड़ा कर दिया है. धान, गेहूं और दूध उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसके बदले मिट्टी की उर्वरता लगातार कमजोर हुई है. रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग ने भूमि और जल संसाधनों पर गंभीर असर डाला है, जिसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ सकता है."

अधिकारियों से पूछा जमीनी हकीकत का हिसाब : सेमिनार में मौजूद कृषि अधिकारियों से मंत्री ने जिले के 113 गांवों में संचालित मिट्टी जांच केंद्रों और हाल के दिनों में हुई जांचों का ब्यौरा मांगा. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार किसानों के लिए संसाधन और बजट उपलब्ध करा रही है, लेकिन क्या उसका लाभ वास्तव में खेतों तक पहुंच रहा है. उन्होंने कहा कि, "किसानों की समस्याओं को समझने के लिए दफ्तरों और एसी हॉल से बाहर निकलकर गांवों तक जाना होगा."

प्राकृतिक खेती को बताया भविष्य की जरूरत : कार्यक्रम के बाद मंत्री एक प्रगतिशील किसान के खेत पहुंचे, जहां उन्होंने खेती, पशुपालन और पोल्ट्री गतिविधियों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि, "देश में रासायनिक खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता मिट्टी की सेहत को बचाना है. इसी उद्देश्य से किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित किया जा रहा है ताकि खेती लाभकारी होने के साथ-साथ टिकाऊ भी बन सके."

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Last Updated : June 6, 2026 at 12:51 PM IST

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