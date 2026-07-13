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रामदास अठावले ने आबूरोड में बुद्ध प्रतिमा अनावरण किया, बोले- संविधान नहीं, कांग्रेस खतरे में है

बैठक में उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने और केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने पर विस्तार से चर्चा की. भगवान बुद्ध की प्रतिमा के अनावरण अवसर पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि भगवान बुद्ध का शांति, समता, करुणा और मानवता का संदेश आज भी पूरे समाज के लिए प्रेरणास्रोत है. उन्होंने सामाजिक समरसता, भाईचारे और समानता को बढ़ावा देने का आह्वान किया तथा समाज को बुद्ध के विचारों को अपनाकर आगे बढ़ने की सलाह दी.

सिरोही: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले सोमवार को सिरोही जिले के आबूरोड पहुंचे. यहां उन्होंने भगवान बुद्ध की प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया. कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पुष्पमालाएं पहनाकर तथा साफा बांधकर उनका भव्य स्वागत किया. अनावरण कार्यक्रम के बाद अठावले ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली.

संविधान नहीं, बल्कि कांग्रेस खतरे में: इसके बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में अठावले ने कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार दावा करती है कि संविधान खतरे में है, जबकि वास्तविकता इसके ठीक उलट है. अठावले बोले कि “संविधान नहीं, बल्कि कांग्रेस खतरे में है. कांग्रेस की ताकत लगातार कमजोर होती जा रही है और राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी का भविष्य नजर नहीं आता. पिछले कई दिनों से राहुल गांधी कहां हैं, इसकी जानकारी भी किसी को नहीं है."

कांग्रेस पर किया हमला: अठावले ने कहा कि कांग्रेस ने करीब 70 वर्षों तक देश पर शासन किया, लेकिन गरीबों को वास्तविक न्याय नहीं मिल सका. कांग्रेस ने "गरीबी हटाओ" का नारा दिया, पर गरीबी समाप्त नहीं की और भ्रष्टाचार बढ़ता रहा. उनके अनुसार वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास और आर्थिक मजबूती की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है.

रामदास अठावले का स्वागत (ETV Bharat Sirohi)

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आरोपों को बताया निराधार: अठावले ने विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों को पूरी तरह निराधार और राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित बताया. उन्होंने कहा कि जनता अब विकास, सुशासन और पारदर्शिता की राजनीति को स्वीकार कर रही है. अनावरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे.