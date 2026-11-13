राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना मुश्किल, जब तक एनडीए और मोदी स्ट्रांग हैं, तब तक राहुल को मौका नहीं- रामदास अठावले
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा राहुल गांधी पीएम नहीं बन पाएंगे. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2026 at 7:28 PM IST
रायपुर: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस प्रेस वार्ता में रामदास अठावले ने राहुल गांधी पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना मुश्किल है. जब तक हमारी एनडीए और मोदी स्ट्रांग है. तब तक राहुल गांधी को मौका मिलने वाला नहीं है.
"राहुल गांधी ने मौका छोड़ा, अब टाइम चला गया"
रामदास अठावले ने आगे कहा कि "राहुल गांधी जी को जब मौका जब आया था. तब सोनिया गांधी ने उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया. मैं उस समय कांग्रेस पार्टी के साथ था. सोनिया जी को बोला था कि राहुल गांधी को दो ढाई साल के लिए प्रधानमंत्री बनाओ. लेकिन मेरी बात सुनी नहीं गई और अभी टाइम चला गया है.अब राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना इतना आसान नहीं है."
कांग्रेस पर रामदास अठावले का निशाना
कांग्रेस पार्टी वोट चोरी का आरोप लगाती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है. अब साल 2029 के चुनाव में आप आइए. मैं इतना बताना चाहता हूं कि 2029 के चुनाव में मोदी जी की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है. जिस तरह इंडिया की टीम न्यूजीलैंड में खेल रही है. वह हर मैच जीत रही है. इस तरह साल 2029 में भी हम चुनाव जीतेंगे.
साल 2029 में मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ खेलने वाला हूं, चुनाव का क्रिकेट और मैं जरूर लेने वाला हूं राहुल गांधी का विकेट- रामदास अठावले, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री
जहां कांग्रेस जीतती है, वहां वोट चोरी नहीं होता है- रामदास अठावले
वोट कि नहीं होती है चोरी, यह कांग्रेस पार्टी की टूरी है. जहां वोट चोरी होता है. उन जगहों पर कांग्रेस की सरकार आती है तो उस समय और चोरी हुआ था क्या. छत्तीसगढ़ में बघेल साहब की सरकार आई तो क्या उस समय वोट चोरी हुआ था. क्या केरल में कांग्रेस की सरकार बनी तो क्या वहां वोट चोरी हुआ था. क्या जहां हमारी सरकार आती है, सिर्फ वहां कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगाती है.
"मोदी की जीत से राहुल गांधी को है गुस्सा"
उल्टा साल 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारा भारी नुकसान हुआ. साल 2019 में एनडीए और बीजेपी को मिलाकर 350 सीटें थीं तो मोदी साहब को लगा था कि और 50 सीट बढ़ सकती है. इस वजह से मोदी साहब बोले थे कि हम 400 पार करेंगे. लेकिन राहुल गांधी जी ने संविधान की किताब दिखा दिखाकर पूरे देश भर में रैली निकालकर कहा की संविधान बदलने वाला है. इस तरह का झूठा प्रचार करके हमारा काफी नुकसान किया था. इसके बाद हमने तो ऐसा नहीं बोला कि आपने वोट चोरी किया. राहुल गांधी जी को गुस्सा यह है कि इतना प्रचार करने के बाद भी मोदी थर्ड बार देश के प्रधानमंत्री बने. इसका राहुल गांधी को गुस्सा है.