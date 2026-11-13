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राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना मुश्किल, जब तक एनडीए और मोदी स्ट्रांग हैं, तब तक राहुल को मौका नहीं- रामदास अठावले

रामदास अठावले का रायपुर दौरा ( ETV BHARAT )

रायपुर: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस प्रेस वार्ता में रामदास अठावले ने राहुल गांधी पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना मुश्किल है. जब तक हमारी एनडीए और मोदी स्ट्रांग है. तब तक राहुल गांधी को मौका मिलने वाला नहीं है.

"राहुल गांधी ने मौका छोड़ा, अब टाइम चला गया" रामदास अठावले ने आगे कहा कि "राहुल गांधी जी को जब मौका जब आया था. तब सोनिया गांधी ने उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया. मैं उस समय कांग्रेस पार्टी के साथ था. सोनिया जी को बोला था कि राहुल गांधी को दो ढाई साल के लिए प्रधानमंत्री बनाओ. लेकिन मेरी बात सुनी नहीं गई और अभी टाइम चला गया है.अब राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना इतना आसान नहीं है."