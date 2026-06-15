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श्री राम मंदिर ट्रस्ट की धनराशि के गबन पर बोले सेंट्रल मिनिस्टर रामदास, कहा- रामधन लुटेरों पर होगी सख्त कार्रवाई

श्री राम मंदिर ट्रस्ट की धनराशि के गबन पर सख्त हुए सेंट्रल मिनिस्टर रामदास अठावले. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट की धनराशि के गबन में जांच शुरू हो गई है, सच जल्द ही सामने आ जाएगा. जो भी जिम्मेदार होगा, उस पर कार्रवाई ज़रूर होगी. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया के प्रमुख और मोदी सरकार में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले रविवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे थे. सिडको में उनका कार्यक्रम था. कार्यकर्ताओं को संबोधित करने से पहले उन्होंने वीवीआईपी गेस्ट हाउस में पदाधिकारियों से भी बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट की धनराशि के गबन में जांच शुरू हो गई है, सच जल्द ही सामने आ जाएगा. जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई ज़रूर होगी. इस मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर हुई टिप्पणी को लेकर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बेटी किसी की भी हो सम्मान होना चाहिए. आरपीआई प्रमुख लखनऊ दौरे के कार्यक्रम संपन्न करने के बाद हजरतगंज स्थित डॉ भीमराव आंबेडकर महासभा भी पहुंचे. यहां पर उन्होंने डॉ आंबेडकर के अस्थि कलश पर पुष्प अर्पित किए. केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बताया कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में इस बार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी.