श्री राम मंदिर ट्रस्ट की धनराशि के गबन पर बोले सेंट्रल मिनिस्टर रामदास, कहा- रामधन लुटेरों पर होगी सख्त कार्रवाई
आरपीआई प्रमुख बोले 2027 में योगी बनेंगे मुख्यमंत्री. 2029 में फिर बनेगी नरेंद्र मोदी की सरकार. साथ ही ये कहाकि बेटियों की इज्जत होनी चाहिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 10:32 AM IST
लखनऊ: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट की धनराशि के गबन में जांच शुरू हो गई है, सच जल्द ही सामने आ जाएगा. जो भी जिम्मेदार होगा, उस पर कार्रवाई ज़रूर होगी.
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया के प्रमुख और मोदी सरकार में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले रविवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे थे. सिडको में उनका कार्यक्रम था.
कार्यकर्ताओं को संबोधित करने से पहले उन्होंने वीवीआईपी गेस्ट हाउस में पदाधिकारियों से भी बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट की धनराशि के गबन में जांच शुरू हो गई है, सच जल्द ही सामने आ जाएगा. जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई ज़रूर होगी.
इस मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर हुई टिप्पणी को लेकर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बेटी किसी की भी हो सम्मान होना चाहिए.
आरपीआई प्रमुख लखनऊ दौरे के कार्यक्रम संपन्न करने के बाद हजरतगंज स्थित डॉ भीमराव आंबेडकर महासभा भी पहुंचे. यहां पर उन्होंने डॉ आंबेडकर के अस्थि कलश पर पुष्प अर्पित किए. केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बताया कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में इस बार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी.
उन्होंने कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगर समय से पहले नवंबर दिसंबर में होते हैं तो नवंबर में जो जनसभा प्रस्तावित है उसे हम पहले कर लेंगे. अगर चुनाव फरवरी में होते हैं तो नवंबर में उत्तर प्रदेश में आरपीआई की बड़ी जनसभा होगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का तेजी से विकास हुआ है. आज यहां विदेशी निवेश बढ़ा है. अमेरिका हमारे देश में 27 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की तैयारी कर रहा है. जिससे देश भर में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे.
इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बेहतरीन काम कर रहे हैं. 2027 में भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनेगी. साल 2029 में एक बार फिर केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे.
उन्होंने कहा कि बुद्धिज़्म ट्रस्ट में गैर धर्म के लोग नहीं होने चाहिए. हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई ट्रस्ट में गैर धर्म के लोग नहीं हैं फिर बुद्धिज़्म ट्रस्ट में ही ऐसा क्यों है? उन्होंने डॉ भीमराव आंबेडकर महासभा का दौरा किया. यहां पर उन्होंने आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. अस्थि कलश पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और शीश झुकाकर नमन किया.