मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले बोले- UGC पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार को मानना पड़ेगा

उन्होंने कहा, इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से थोड़े नाराज हैं, पर पीएम मोदी से उनके रिश्ते अच्छे हैं.

मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले. (Photo Credit; ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 7:07 PM IST

Updated : January 30, 2026 at 7:48 PM IST

मिर्जापुर : केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले शुक्रवार को मिर्जापुर पहुंचे. उन्होंने कहा, यूजीसी के नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार को मानना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइन देगा उसके मुताबिक सरकार निर्णय लेगी.

उन्होंने कहा, अमेरिका से संबंध रहना देश के हित का लिए है. अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती रहनी चाहिए. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत कुमार के निधन पर कहा, यह बड़ा हादसा है. काम करने वाला नेता हम सभी को छोड़कर चला गया. महाराष्ट्र के राजनीति में बहुत बड़ा नुकसान है. उनकी पत्नी को डिप्टी सीएम बनाया जाए.

केंद्रीय मंत्री ने कई मुद्दों पर की चर्चा. (Video Credit; ETV Bharat)

रामदास आठवले ने कहा, अमेरिका का प्रेसिडेंट रिपब्लिकन पार्टी से है. मैं भी रिपब्लिकन पार्टी से हूं. ट्रंप अभी थोड़ा नाराज हैं, लेकिन पीएम मोदी से उनके अच्छे संबंध हैं. अमेरिका के रसिया से रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ संबंध रहना देश के हित का है. अमेरिका बड़ा देश है. अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती रहनी चाहिए, यह हमारी सरकार की भूमिका है, लेकिन उनके संबंध भविष्य में भी अच्छे होंगे या मेरा विश्वास है.

उन्होंने कहा, अजीत पवार की एयरक्राफ्ट क्रैश में मौत हो गई. यह बहुत बड़ा हादसा है. एयरक्राफ्ट क्रैश होने से पांच लोगों की मौत महाराष्ट्र के लिए बड़ा नुकसान है. काम करने वाला नेता हमको छोड़कर चला गया. घटना की जांच पर खुद शरद पवार ने कहा था कि इसमें कोई राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है यह हादसा था.

उन्होंने कहा, अजीत पवार की पार्टी उनकी पत्नी सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाने की मांग की है. इस मांग का हम भी समर्थन करते हैं. मुझे विश्वास है कि सीएम देवेंद्र फडनवीस पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से इस बारे में विचार करेंगे.

Last Updated : January 30, 2026 at 7:48 PM IST

