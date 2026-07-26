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लखनऊ में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने की चुनावी घोषणा, बोले- NDA से नहीं बनी बात तो यूपी में सभी सीटों पर उतारेंगे प्रत्याशी

मंत्री रामदास आठवले कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए चार बड़े कार्यकर्ता सम्मेलनों का आयोजन करेगी.

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने की चुनावी घोषणा.
केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने की चुनावी घोषणा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 9:36 PM IST

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लखनऊ : रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री डॉ. रामदास आठवले ने रविवार को लखनऊ में प्रेस वार्ता की. उन्होंने पार्टी की आगामी चुनावी रणनीतियों की घोषणा की. कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए चार बड़े कार्यकर्ता सम्मेलनों का आयोजन करेगी.

ये सम्मेलन 13 सितंबर को मुरादाबाद, 25 सितंबर को आगरा और दीपावली से पहले आजमगढ़ में आयोजित होंगे. अभियान का समापन 26 नवंबर को लखनऊ में आयोजित एक विशाल महासम्मेलन के साथ होगा.

केंद्रीय मंत्री डॉ. रामदास आठवले ने स्पष्ट किया कि आरपीआई भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की इच्छुक है और इसके तहत भाजपा से 20 से 25 सीटों की मांग की गई है.

अगर गठबंधन का प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता है, तो पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर अपने दम पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आरपीआई प्रदेश में गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्षरत है. प्रदेश अध्यक्ष पवन भाई गुप्ता के कुशल नेतृत्व में पार्टी का तेजी से विस्तार हो रहा है.

उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिला, तहसील, ब्लॉक, गांव और बूथ स्तर तक पदाधिकारियों की नियुक्तियां की जा रही हैं. रैलियों और कार्यकर्ता सम्मेलनों के माध्यम से पार्टी की नीतियां गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही हैं. आरपीआई जमीनी स्तर पर हर मजलूम के साथ खड़े होकर अन्याय के खिलाफ लड़ रही है.

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