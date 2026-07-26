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लखनऊ में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने की चुनावी घोषणा, बोले- NDA से नहीं बनी बात तो यूपी में सभी सीटों पर उतारेंगे प्रत्याशी

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने की चुनावी घोषणा. ( Photo Credit; ETV Bharat )