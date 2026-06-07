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वाराणसी में अठावले का राहुल गांधी पर तंज, बोले-संविधान दिखाते हैं, बताते नहीं

वाराणसी में केंद्रीय मंत्री. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले रविवार को वाराणसी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा. कहा कि, प्रधानमंत्री को हराना बच्चों का खेल नहीं है. कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर कहा कि लोकतंत्र में सबको पार्टी बनाने का हक है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगना तर्क संगत नहीं है. ओवैसी को लेकर भी उन्होंने बयान दिया. वाराणसी में केंद्रीय मंत्री. (Video Credit; ETV Bharat) केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा कि राहुल गांधी सिर्फ संविधान दिखाते हैं, बताते नहीं. निगेटिव प्रचार करके राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में फायदा ले लिया, लेकिन सरकार बनाने के लिए ताकतवर नहीं है. कहा कि पीएम मोदी को बदलना बच्चों का खेल नहीं है. प्रधानमंत्री मोदी ताकतवर नेता है. उनके पास मेजोरिटी है, वह जनता के हित को लेकर के चलते हैं. यही वजह है कि जनता उन्हें पसंद करती है और अपना वोट देती है. उनको बदलना किसी के बस की बात नहीं है. इस दौरान उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर भी बयान दिया. कहा कि लोकतंत्र है और हर कोई पार्टी बन सकता है.