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वाराणसी में अठावले का राहुल गांधी पर तंज, बोले-संविधान दिखाते हैं, बताते नहीं

नीट एग्जाम पर बोले-धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगना तर्क संगत नहीं.

वाराणसी में केंद्रीय मंत्री.
वाराणसी में केंद्रीय मंत्री. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 5:50 PM IST

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वाराणसी: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले रविवार को वाराणसी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा. कहा कि, प्रधानमंत्री को हराना बच्चों का खेल नहीं है. कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर कहा कि लोकतंत्र में सबको पार्टी बनाने का हक है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगना तर्क संगत नहीं है. ओवैसी को लेकर भी उन्होंने बयान दिया.

वाराणसी में केंद्रीय मंत्री. (Video Credit; ETV Bharat)

केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा कि राहुल गांधी सिर्फ संविधान दिखाते हैं, बताते नहीं. निगेटिव प्रचार करके राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में फायदा ले लिया, लेकिन सरकार बनाने के लिए ताकतवर नहीं है. कहा कि पीएम मोदी को बदलना बच्चों का खेल नहीं है. प्रधानमंत्री मोदी ताकतवर नेता है. उनके पास मेजोरिटी है, वह जनता के हित को लेकर के चलते हैं. यही वजह है कि जनता उन्हें पसंद करती है और अपना वोट देती है. उनको बदलना किसी के बस की बात नहीं है. इस दौरान उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर भी बयान दिया. कहा कि लोकतंत्र है और हर कोई पार्टी बन सकता है.

कहा कि नीट एग्जाम में जो कुछ भी गड़बड़ हुई है, उस पर धर्मेंद्र प्रधान और पीएम मोदी सीरियस हैं. महाराष्ट्र में ज़्यादा लोग पकड़े गए हैं. सीएम फडनवीस ने एलान किया है कि नीट घोटाले में जो लोग भी हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. धर्मेंद्र प्रधान का रिज़ाइन मांग रहे हैं, वह सॉल्यूशन नहीं है. दोबारा ऐसा नहीं हो, ये हमारी कोशिश है. ऐसा मामला कांग्रेस के सरकार में भी हुआ है.

इस दौरान उन्होंने ओवैसी को लेकर के भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि, वह हमारे अच्छे मित्र हैं. कई जगहों पर उन्होंने सीटें जीती हैं, जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है. बुर्के वाली प्रधानमंत्री बनेगी... इस बयान पर कहा कि अभी मुस्लिम वोट इतना नहीं है की बुर्के वाली को प्रधानमंत्री बनाया जाए. लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन यहां मेजोरिटी पर भी बात होती है.

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