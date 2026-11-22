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हरिद्वार में भाजपा कार्यसमिति की बैठक, सीएम धामी ने किया शुभारंभ, थोड़ी देर में राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल

हरिद्वार में भाजपा कार्यसमिति की बैठक ( PHOTO-ETV Bharat )

कार्यसमिति में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर करीब तीन घंटे तक मंथन होगा. बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, आगामी कार्यक्रमों और चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की जा रही है. भाजपा ने उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का लक्ष्य रखा है. बैठक में प्रदेश प्रभारी राम माधव, सह प्रभारी बांसुरी स्वराज सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं. वहीं शाम केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरिद्वार पहुंचेंगे. कार्यक्रम के मुताबिक, 3:20 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर 3:40 बजे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हेलीपैड पहुंचेंगे. इसके बाद कार से 3:45 बजे रवाना होकर 3:50 बजे प्रेमनगर आश्रम पहुंचने का कार्यक्रम है. वह कार्यसमिति की बैठक में शामिल होकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे.