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'रन फॉर यूनिटी' में कांग्रेस पर बरसे प्रह्लाद जोशी, कहा- सरदार पटेल को नहीं दिया सम्मान

रन फॉर यूनिटी को रवाना करते अतिथि ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती पर जयपुर में शनिवार को आयोजित 'रन फॉर यूनिटी' कार्यक्रम राजनीतिक संदेश का मंच बना. अमर जवान ज्योति से स्टैच्यू सर्कल तक आयोजित दौड़ में शामिल केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सरदार पटेल के योगदान और उनके सम्मान का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि देश के एकीकरण में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले पटेल को कांग्रेस के शासनकाल में वह सम्मान और स्मरण नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे. जोशी ने तंज कसते हुए कहा कि पटेल को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला. कांग्रेस राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से आगे नहीं बढ़ पाई. वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने सरदार पटेल के विचारों को दुनिया तक पहुंचाया.