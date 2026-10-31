'रन फॉर यूनिटी' में कांग्रेस पर बरसे प्रह्लाद जोशी, कहा- सरदार पटेल को नहीं दिया सम्मान
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित कर सरदार पटेल के व्यक्तित्व और योगदान को वैश्विक पहचान दिलाई.
Published : October 31, 2026 at 10:10 AM IST|
Updated : October 31, 2026 at 10:25 AM IST
जयपुर: सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती पर जयपुर में शनिवार को आयोजित 'रन फॉर यूनिटी' कार्यक्रम राजनीतिक संदेश का मंच बना. अमर जवान ज्योति से स्टैच्यू सर्कल तक आयोजित दौड़ में शामिल केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सरदार पटेल के योगदान और उनके सम्मान का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि देश के एकीकरण में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले पटेल को कांग्रेस के शासनकाल में वह सम्मान और स्मरण नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे. जोशी ने तंज कसते हुए कहा कि पटेल को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला. कांग्रेस राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से आगे नहीं बढ़ पाई. वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने सरदार पटेल के विचारों को दुनिया तक पहुंचाया.
जोशी ने कहा कि आजादी के समय देश में 500 से अधिक रियासतें थीं. अंग्रेजों के जाने के बाद इन रियासतों को एकजुट करना बड़ी चुनौती थी, लेकिन सरदार पटेल ने अपने कुशल नेतृत्व, दृढ़ इच्छाशक्ति और दूरदर्शिता से सभी रियासतों को भारत के साथ जोड़ने का काम किया. उन्होंने राजस्थान के एकीकरण का जिक्र करते हुए सरदार पटेल को याद किया. आज देश जिस एकता और अखंडता के रूप में खड़ा है, उसमें पटेल का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता. केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकारों ने सरदार पटेल के विचारों और उनके परिश्रम की गाथा से देश के युवाओं को प्रेरित करने का पर्याप्त प्रयास नहीं किया.
LIVE: Speaking at the Run For Unity on the 151st Birth Anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel at Jaipur https://t.co/D6cPJsFXEa— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) October 31, 2026
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पटेल के विचारों को युवाओं तक पहुंचाने पर जोर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरदार पटेल को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति, अदम्य शक्ति और दूरदर्शिता से देश को एक सूत्र में पिरोने का ऐतिहासिक कार्य किया. उन्होंने कहा कि हमारी भाषा और परंपराएं भले अलग हों, लेकिन राष्ट्रीय पहचान एक है. देश की शक्ति उसकी एकता और अखंडता में निहित है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित कर सरदार पटेल के व्यक्तित्व और योगदान को वैश्विक पहचान दिलाई.
#WATCH | Jaipur: Rajasthan Chief Minister Bhajanlal Sharma flags off the 'Run for Unity' in Jaipur to mark Rashtriya Ekta Diwas (National Unity Day). https://t.co/hK5jYrAlOV— ANI (@ANI) October 31, 2026
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उन्होंने युवाओं से अनुशासन, सेवा और राष्ट्रभक्ति के मूल्यों को अपनाने की अपील की. सीएम ने 'माय भारत', स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं. कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जयपुर सांसद मंजू शर्मा सहित पार्टी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.
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