केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी करेंगे 'विंडर्जी इंडिया2025'अंतरराष्ट्रीय मेला का उद्घाटन, 20 से ज्यादा देशों के प्रदर्शक लेंगे भाग
भारत सरकार पवन ऊर्जा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए उसके उपकरणों पर जीएसटी दर को कम करने की घोषणा की है.
Published : October 14, 2025 at 9:46 PM IST
नई दिल्ली: भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला और सम्मेलन विंडर्जी इंडिया 2025 का सातवां संस्करण 29 से 31 अक्टूबर तक आयोजित होने जा रहा है. विंड एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी अब कदम उठा रही है. आयोजकों ने बताया कि विंडर्जी इंडिया 2025 एक महत्वपूर्ण मंच है जो नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं और प्रौद्योगिकी साझेदारों को एक साथ लाकर 2030 तक 100 गीगावॉट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने और नेट-ज़ीरो भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने के विजन को साकार करने में सहयोग करेगा.
विंडर्जी इंडिया एक्सपो का उद्घाटन केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी और राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक करेंगे. इस कार्यक्रम में 20 से अधिक देशों के 350 से अधिक प्रदर्शक भाग लेंगे और करीब 15,000 आगंतुकों के आने की संभावना है. यह आयोजन नीति निर्माताओं, उद्योगिक नेताओं और नवोन्मेषकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा, जहां वे भारत की नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि को गति देने वाली नवीन तकनीकों और रणनीतियों पर चर्चा करेंगे.
पवन ऊर्जा के मामले में विश्व में भारत चौथे स्थान पर
भारत पवन ऊर्जा प्रतिष्ठानों में चौथे स्थान पर है, पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है. अगस्त 2025 तक भारत की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 52,681.2 मेगावॉट पहुंच चुकी है, जिससे वह न केवल घरेलू बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पवन ऊर्जा के विकास का अग्रणी समर्थक बन गया है. सरकार के मजबूत समर्थन और सकारात्मक रुझानों के साथ, भारत का 150 गीगावॉट पवन ऊर्जा लक्ष्य अब दूर नहीं है. 2014 से अब तक, भारत की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में 153% की वृद्धि हुई है. ये 21 गीगावॉट से बढ़कर आज 53.2 गीगावॉट तक पहुंच गई है. यह उपलब्धि हमें दुनिया के दूसरे सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा बाजार के रूप में स्थापित करती है. विडर्जी इंडिया 2025 जैसे आयोजन इस गति को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं.
सरकार ने पवन ऊर्जा उत्पादों पर घटाया जीएसटी
भारत सरकार लगातार पवन ऊर्जा क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और उसमें सुधार लाने के लिए नीतिगत कदम उठा रही है. हाल ही में सरकार ने पवन ऊर्जा उपकरणों पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% करने की घोषणा की है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह परिवर्तन क्षेत्र में सुलभता और नवाचार को प्रोत्साहित करेगा तथा भारत को 150 गीगावॉट पवन ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाएगा. दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा को तेज करने पर चर्चा हुई, वहीं प्रमुख उद्योगिग हस्तियों ने अपने विचार साझा किए. इनमें इंडियन विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सीईओ आदित्य प्यासी, सुजलोन एनर्जी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जे.पी. चालसानी, जेडएफ ग्रुप के इंडिया रीजन जनरल प्रेसिडेंट आकाश पास्सी और विंडर रिन्यूएबल एनजी प्रा. लि के सीईओ आदित्य प्यासी शामिल रहे. आदित्य प्यासी ने बताया कि विंडर्जी इंडिया 2025 का आयोजन आईडब्ल्यूटीएमए और पीडीए वेंचर्स प्रा. लि. द्वारा किया जा रहा है, जिसमें विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नीति आयोग और विभिन्न उद्योग संघों का सहयोग प्राप्त है.
डेनमार्क, जर्मनी और स्पेन के भी होंगे पैवेलियन
कर्नाटक रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड (केआरईडीएल) इस आयोजन में पार्टनर स्टेट के रूप में शामिल हो रहा है, जो कर्नाटक की पवन ऊर्जा नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. 20 से अधिक देर्शा के प्रदर्शकों की भागीदारी के साथ, लगभग 15,000 लोगों के आगमन की उम्मीद है. डेनमार्क, जर्मनी और स्पैन जैसे अग्रणी पवन ऊर्जा देशों के राष्ट्रीय पैवेलियन इस आयोजन में मौजूद रहेंगे, जिससे विडर्जी इंडिया 2025 का वैश्विक मूल्य और आकर्षण और भी बढ़ जाएगा.
ये भी पढ़ें: