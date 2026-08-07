ETV Bharat / state

पीयूष गोयल ने किए बालाजी के दर्शन, बोले- ब्रिक्स देशों के बेहतर तालमेल से निकलेगा वैश्विक चुनौतियों का समाधान

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हेलीकॉप्टर के माध्यम से मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे, जहां जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया. जिला कलेक्टर सौम्या झा एवं पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित ने उनकी अगवानी की. वहीं, मंदिर ट्रस्ट के सचिव एम.के. माथुर ने पारंपरिक तरीके से केंद्रीय मंत्री का स्वागत कर मंदिर की ओर से उन्हें सम्मानित किया.

दौसा: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार को दौसा जिले के विश्व प्रसिद्ध आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की. मंदिर में दर्शन के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शन करने से उन्हें नई ऊर्जा और आत्मविश्वास मिलता है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बालाजी महाराज का आशीर्वाद हमेशा देश, प्रदेश और उनके परिवार पर बना रहता है.

बालाजी माहाराज की कृपा से मिलती है नई ऊर्जा : मंदिर में दर्शन एवं पूजा-अर्चना के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेहंदीपुर बालाजी की पावन धरती पर आकर उन्हें हमेशा सकारात्मक ऊर्जा और नई प्रेरणा प्राप्त होती है. उन्होंने कहा कि जब भी उन्हें अवसर मिलता है, वे बालाजी महाराज के दर्शन करने अवश्य आते हैं. यहां की आध्यात्मिक शक्ति और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था पूरे देश को एक नई दिशा देने का कार्य करती है.

पढ़ें : जयपुर: पीयूष गोयल का राहुल गांधी पर तंज, बोले- उनके आरोपों का कोई आधार नहीं, उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता

विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग को और मजबूत बनाने पर दिया जाएगा जोर : ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बार भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है. उन्होंने बताया कि सम्मेलन में विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग को और मजबूत बनाने पर विशेष जोर रहेगा. इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर सामने आ रही आर्थिक, व्यापारिक और भू-राजनीतिक चुनौतियों पर व्यापक चर्चा की जाएगी. उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा.

दौसा में बालाजी के दर्शन करते केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (ETV Bharat Dausa)

पीयूष गोयल ने कहा कि पूरी दुनिया आज कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है. ऐसे समय में भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और भारत विश्व शांति, आर्थिक स्थिरता तथा साझा विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है. उन्होंने विश्वास जताया कि भारत की अध्यक्षता में होने वाला ब्रिक्स सम्मेलन वैश्विक सहयोग को नई दिशा देगा और विश्व में सुख, शांति तथा समृद्धि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.