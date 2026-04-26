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आगरा पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पत्नी संग किया ताजमहल का दीदार, विदेशी डेलीगेशन भी रहा मौजूद

आगरा पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पत्नी संग किया ताजमहल का दीदार ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पत्नी संग किया ताजमहल का दीदार, विदेशी डेलीगेशन भी रहा मौजूद (Video Credit; ETV Bharat)

आगरा : केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल रविवार यानी आज आगरा दौरे पर हैं. सुबह उन्होंने अपनी पत्नी के साथ ताजमहल का दीदार किया, जहां उनके साथ एक विदेशी प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा. आगरा के वरिष्ठ गाइड नितिन सिंह ने केंद्रीय मंत्री और विदेशी मेहमानों को ताजमहल के इतिहास, स्थापत्य कला और इसकी बारीक पच्चीकारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उसके बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ताजमहल के निकट स्थित एक होटल में जूता, फार्मा और आयुष निर्यातकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं.

दरअसल, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अपने आगरा दौरे के दौरान रविवार सुबह अपनी पत्नी और विदेशी डेलीगेशन के साथ ताजमहल पहुंचे. ताजमहल की खूबसूरती देख केंद्रीय मंत्री और विदेशी मेहमान मंत्रमुग्ध हो गए. इस दौरान विदेशी डेलिगेशन ने ताजमहल के इतिहास, इसकी बारीक़ पच्चीकारी और मून लाइट में स्मारक के चमकने के रहस्य समेत कई सवाल किए, जिनका वरिष्ठ गाइड नितिन सिंह ने विस्तार से जवाब दिया. उन्होंने ताजमहल की खूबसूरती और इतिहास की भी पूरी जानकारी दी. इस यादगार पल को सहेजने के लिए केंद्रीय मंत्री ने अपनी पत्नी के साथ फोटोशूट कराया. वहीं, विदेशी मेहमानों ने भी परिसर में फोटोग्राफी, सेल्फी और वीडियो बनाए.

आगरा पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पत्नी संग किया ताजमहल का दीदार, विदेशी डेलीगेशन भी रहा मौजूद (Photo Credit; ETV Bharat)

निर्यातकों के साथ बैठक

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ताजमहल के दीदार के बाद होटल पहुंचे, जहां पर उन्होंने देशभर के साथ ही अन्य देशों से आए निर्यातकों के साथ बैठक की, जिसमें जूता निर्यातक, फार्मा और आयुष से जुड़े उद्यमी शामिल रहे.



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