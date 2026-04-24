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केंद्रीय मंत्री गोयल ने किए मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन, बंगाल चुनाव पर सवाल से क्यों किया परहेज, जानिए

गोयल दंपती ने मंदिर में बालाजी प्रतिमा के सामने सुंदरकांड का पाठ किया. वे केवल धार्मिक यात्रा पर बोले. सियासी सवाल का नहीं दिया जवाब.

The Goyal couple visits Mehandipur Balaji
मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन गोयल दंपती (ETV Bharat Dausa)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 24, 2026 at 2:34 PM IST

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दौसा: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को प्रसिद्ध धार्मिक धाम मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन किए. वे अपनी पत्नी के साथ हेलीकॉप्टर से सीधे मेहंदीपुर पहुंचे. बालाजी थाने के पास बने हेलीपेड पर उतरकर कार से बालाजी मंदिर गए, जहां उनका मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया. मंदिर परिसर में मंत्री गोयल ने बालाजी महाराज का ध्यान किया और पूजा की. उन्होंने बालाजी की प्रतिमा के सामने सुंदरकांड पाठ किया. इसके बाद भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार के दरबार में भी मत्था टेका. मेहंदीपुर बालाजी धाम में इन तीनों शक्तियों के दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है.

मंदिर ट्रस्ट के सचिव एमके माथुर ने केंद्रीय मंत्री की अगवानी की. मंत्री गोयल और उनकी पत्नी को मंदिर की परंपराओं के अनुसार दर्शन कराए. इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे. दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, बालाजी महाराज का आशीर्वाद मुझ, मेरे परिवार, मेरे कार्यों एवं पूरे देश पर हमेशा बना रहता है. जब उनसे पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सवाल का जवाब देने से परहेज किया. उन्होंने अपनी बात केवल धार्मिक यात्रा पर केंद्रित रखी.

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इस मौके पर करौली जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, एसडीएम अमन चौधरी, सिकराय एसडीएम नवनीत कुमार, मेहंदीपुर बालाजी थाना प्रभारी गौरव प्रधान, टोडाभीम थाना प्रभारी सुनीलाल मीना, चौकी प्रभारी सुगन सिंह और पटवारी हेम सिंह मीणा आदि मौजूद थे.

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