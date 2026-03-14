'भारत पैकेजिंग एग्ज़िबिशन 2027' की घोषणा, उद्योग को मिलेगी वैश्विक पहचान
भारत पैकेजिंग एग्ज़ीबिशन 2027 समिट समिट 14 मार्च को संपन्न होगा. भारत की पैकेजिंग क्षमता को बढ़ाने पर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी.
Published : March 14, 2026 at 9:21 AM IST
नई दिल्ली: भारत की पैकेजिंग इंडस्ट्री को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इंटरनेशनल समिट फॉर पैकेजिंग इंडस्ट्री यानी आईएसपीआई 2026 में ‘भारत पैकेजिंग एग्ज़ीबिशन 2027’ की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि गुणवत्ता, सततता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सहारे भारत पैकेजिंग क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा को और मजबूत करेगा.
राजधानी नई दिल्ली में भारतीय पैकेजिंग संस्थान की ओर से आयोजित आईएसपीआई 2026 के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वर्चुअल माध्यम से ‘भारत पैकेजिंग एग्ज़ीबिशन 2027’ का शुभारंभ किया. पैकेजिंग 5एस-एआई – सुरक्षित, संरक्षित, मानकीकृत, स्मार्ट, सतत और कृत्रिम बुद्धिमत्ता” थीम पर आयोजित इस समिट में देश और विदेश से आए उद्योग विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और नीति-निर्माताओं ने भाग लिया.
भारत पैकेजिंग एग्ज़ीबिशन 2027 का ऐलान: संसद का सत्र जारी रहने के कारण केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने एक विशेष वीडियो संदेश के जरिए प्रतिभागियों को संबोधित किया. अपने संदेश में पीयूष गोयल ने कहा कि बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में पैकेजिंग का महत्व लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि सुरक्षित और टिकाऊ खाद्य उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण पैकेजिंग अब खाद्य सुरक्षा, वैश्विक व्यापार और उपभोक्ता विश्वास का एक अहम आधार बन चुकी है.
समिट से वैश्विक भरोसा मजबूत होगा: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि और खाद्य उत्पादों के निर्यात के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. बेहतर कोल्ड-चेन अवसंरचना और आधुनिक पैकेजिंग समाधानों की मदद से भारतीय उत्पाद अब वैश्विक प्रीमियम बाजारों तक पहुंच रहे हैं. अपने संबोधन में पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि जैसे-जैसे भारत विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से वैश्विक व्यापार का विस्तार कर रहा है, वैसे-वैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पैकेजिंग और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी. इससे भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और वैश्विक भरोसा मजबूत होगा और निर्यात को नई गति मिलेगी.
उद्योगों की अहम भूमिका: केंद्रीय मंत्री ने पैकेजिंग क्षेत्र में सततता और डिजिटल नवाचार को भी जरूरी बताया. उन्होंने उद्योग जगत से अपील की कि रीसायक्लेबल सामग्री के उपयोग और कचरे में कमी जैसे परिपत्र अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को अपनाया जाए. उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार आधारित उद्योगों की अहम भूमिका होगी.
“पैकेजिंग 5एस-एआई का ढांचा उद्योग के लिए एक दूरदर्शी सोच प्रस्तुत करता है, जिसमें सुरक्षा, मानकीकरण और सततता को स्मार्ट तकनीकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ जोड़ा गया है. इससे ट्रेसबिलिटी मजबूत होगी, गुणवत्ता नियंत्रण बेहतर होगा और आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता भी बढ़ेगी.” -तनवीर आलम, अतिरिक्त निदेशक एवं क्षेत्रीय अधिकारी, भारतीय पैकेजिंग संस्थान दिल्ली-
समिट के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पैकेजिंग सिस्टम, सतत पैकेजिंग सामग्री, उत्पाद ट्रेसबिलिटी और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए स्मार्ट तकनीकों जैसे विषयों पर कई तकनीकी सत्र आयोजित किए गए. विशेषज्ञों ने बताया कि पैकेजिंग 5एस-एआई ढांचा आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ाने, बर्बादी कम करने और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.
भारतीय पैकेजिंग संस्थान के निदेशक आर. के. मिश्रा ने कहा कि आईएसपीआई जैसे मंच नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत और वैश्विक विशेषज्ञों को एक साथ लाकर ज्ञान और अनुभव साझा करने का अवसर देते हैं. संस्थान अनुसंधान, परीक्षण सेवाओं और प्रशिक्षण के माध्यम से उद्योग को सहयोग दे रहा है, जिससे भारत का पैकेजिंग पारिस्थितिकी तंत्र और मजबूत हो सके.
करीब 1500 प्रतिभागियों और 50 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ आईएसपीआई 2026 पैकेजिंग क्षेत्र में ज्ञान साझा करने, तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण का एक महत्वपूर्ण मंच बनकर उभरा है. तीन दिनों तक चलने वाला यह समिट 14 मार्च को संपन्न होगा. इस दौरान सरकार और उद्योग के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने तथा वैश्विक बाजार में भारत की पैकेजिंग क्षमता को बढ़ाने पर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी.
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