रेवाड़ी एम्स में मार्च 2026 तक OPD सेवाएं हो जाएंगी शुरू, 1700 कर्मचारियों की भर्ती के बाद MBBS क्लासेज भी लगेंगी
रेवाड़ी एम्स में मार्च 2026 तक ओपीडी सेवाएं शुरू होंगी. मंत्री राव इंद्रजीत ने बताया 1700 कर्मचारियों की भर्ती के बाद स्टूडेंट्स की एडमिशन शुरू.
Published : December 13, 2025 at 4:23 PM IST|
Updated : December 13, 2025 at 5:06 PM IST
रेवाड़ी: हरियाणा में पहले एम्स का इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है. रेवाड़ी के माजरा में बन रहे पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान (एम्स) में मार्च 2026 के अंत तक ओपीडी सेवाएं शुरू हो जाएंगी. केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शनिवार को निर्माणाधीन एम्स का दौरा करने के बाद यह जानकारी साझा की है. उन्होंने बताया कि जनवरी 2026 तक एम्स के लिए 1700 कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. जिसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भेजा गया है.
गुणवत्ता पर भी दिया जोर: केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एम्स और एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि "रेवाड़ी जिला के माजरा गांव में बन रहे एम्स का काम अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाएगा. इस वित्त वर्ष के आखिरी माह मार्च तक ओपीडी शुरू की जाएगी. ओपीडी शुरू होने से रेवाड़ी जिले व आसपास के क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी काफी राहत मिलेगी. बाकी के कार्यों को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा". इसके अलावा, फैकल्टी संबंधी व्यवस्था भी समय से पूरा करना सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने मेडिकल क्लासेज भी अगले सेशन में शुरू करने के निर्देश दिए.
निर्माण कार्य में तेजी: केंद्रीय मंत्री ने निरीक्षण के दौरान रेलवे लाइन के ऊपर से बनने वाले ओवरब्रिज(आरओबी) का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने ओपीडी बिल्डिंग सहित पूरे निर्माणाधीन एम्स परिसर का जायजा लिया. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया.
मार्च में ओपीडी होगी शुरू: एम्स के निदेशक डॉ. डी.एन. शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि "एम्स का कार्य तेजी से चल रहा है. मार्च में ओपीडी शुरू कर दी जाएगी. वहीं, जून-जुलाई के सेशन से यहां मेडिकल कक्षाएं भी शुरू करवा दी जाएंगी. इसके अलावा, इमरजेंसी सेवाओं सहित अन्य चिकित्सा सुविधाएं और बिल्डिंग का कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा".
अगस्त में एमबीबीएस का नया बैच शुरू: मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि "केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ उनकी पहले मुलाकात हुई थी. उस समय ही मार्च माह में ओपीडी शुरू कराने का आश्वासन दिया गया था. इसी तरह अगस्त माह में MBBS का नया बैच शुरू होते ही इसकी कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी. अन्य सुविधाएं बाद में मुहैया कराई जाएंगी".
पीएम मोदी ने किया था शिलान्यास: बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2024 को माजरा में देश के 22वें एम्स का शिलान्यास किया था. 210 एकड़ भूमि पर एम्स की बिल्डिंग बनाई जा रही है. इसके शुरू होने से दक्षिण हरियाणा के साथ-साथ राजस्थान की सीमा से सटे इलाकों को भी मॉर्डन स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी.
