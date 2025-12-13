ETV Bharat / state

रेवाड़ी एम्स में मार्च 2026 तक OPD सेवाएं हो जाएंगी शुरू, 1700 कर्मचारियों की भर्ती के बाद MBBS क्लासेज भी लगेंगी

रेवाड़ी एम्स का दौरा करने पहुंचे मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ( Etv Bharat )