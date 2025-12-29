ETV Bharat / state

अरावली पर बोले सांसद राव इंद्रजीत सिंह, "माइनिंग मेरी चिंता नहीं, नई डेफिनेशन से कहीं दिल्ली-NCR में अरावली की जमीन का न हो जाए दोहन"

रेवाड़ी: हरियाणा समेत देशभर में इन दिनों अरावली का मुद्दा सबसे ज्यादा सुर्खियों में है. अरावली के इस बवाल पर राजनीति शुरू हो गई है. विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को जमकर घेर रही है. इस बीच गुरुग्राम से सांसद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का बयान भी सामने आ गया है. मंत्री ने कहा कि "पूरी अरावली में माइनिंग केवल 0.9 फीसदी को लेकर बवाल मचाए जा रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है".

अरावली पर मंत्री की क्या है चिंता?: मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि "सरकार अरावली के संरक्षण को लेकर चिंतित है और इसके लिए उचित कदम उठा रही है. लेकिन मेरी चिंता कुछ और है. उन्होंने कहा कि कोर्ट की डेफिनेशन से दिल्ली एनसीआर में अरावली की जमीन का एक्सप्लोइटेशन न हो जाए. कहीं कॉलोनी लाइसेंस के वास्ते काट न दी जाए. ऐसे में कॉलोनियों के लाइसेंस के चलते अरावली के खुदने का डर है. हमारी सरकार लगातार अरावली का संरक्षण कर रही है".

रेवाड़ी को मिलेगा तोहफा!: वहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हत्या के मामले में मंत्री ने जवाब दिया कि "भारत के विकसित होते ही चारों ओर चल रही अफरा-तफरी खत्म हो जाएगी". इसके अलावा, उन्होंने रेवाड़ी को नए साल पर तोहफा देने की भी बात कही. सांसद ने कहा कि "रेवाड़ी में आरआरटीएस प्रोजेक्ट जोड़ा जाएगा". यानी अब रेवाड़ी में हाईवे तक ही नहीं, बल्कि शहर तक रैपिड मेट्रो दौड़ती नजर आएगी.