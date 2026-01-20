ETV Bharat / state

केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले पहुंचे रांची, कहा-मुंबई में बिहार और झारखंड भवन का नहीं है विरोध

केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले एक दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे हैं. उन्होंने कहा मुंबई में झारखंड भवन बनाने को लेकर विरोध नहीं है.

राज्यपाल से मंत्री रामदास आठवले की मुलाकात (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 20, 2026 at 8:32 PM IST

Updated : January 20, 2026 at 8:50 PM IST

रांची: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले झारखंड दौरे पर पहुंचे हैं. इस दौरान उन्होंने कहा है कि झारखंड के निर्माण में शिबू सोरेन का बहुत बड़ा योगदान है और उनसे मेरे अच्छे संबंध रहे हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मेरे मित्र हैं. रांची के पुराना विधानसभा मैदान में अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राज्यस्तरीय सम्मेलन में रामदास आठवले पहुंचे थे. इस मौके पर शिव उरांव के नेतृत्व में नवगठित प्रदेश कमेटी की घोषणा की.

अलग झारखंड के लिए आंदोलन किया था शिबू सोरेन: केंद्रीय राज्यमंत्री

सम्मेलन के बाद केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले ने कहा कि झारखंड ट्राइबल बहुल एरिया है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन ने झारखंड के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था. अटल बिहारी बाजपेयी ने इस राज्य का निर्माण किया था. उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार में वे तीसरी बार मंत्री बने हैं. उन्होंने कहा कि वह पार्टी के अकेले सदस्य हैं. उन्होंने कहा कि 2015 से वे एनडीए का हिस्सा बने थे. मंत्री ने कहा कि बाबा साहब ने संविधान में सभी को अधिकार दिया है.

प्रेस वर्ता करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले (ईटीवी भारत)

कांग्रेस राज में होता था भ्रष्टाचार: मंत्री रामदास आठवले

मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि वे कांग्रेस के साथ भी रहा है, लेकिन उसके समय में विकास का काम नहीं होता था. मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार रोकने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है. कांग्रेस के समय में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है. आज सड़क, बिजली, स्वास्थ सेवा में बहुत काम हुआ है. देशभर में 57 करोड़ अकाउंट खुले हैं. जिसमें से 2.21 करोड़ अकाउंट झारखंड में खुले हैं. 1.65 करोड़ लोगों को झारखंड में मुद्रा योजना से लाभ मिला है, जबकि 33 लाख गैस कनेक्शन दिया गया है. आयुष्मान योजना से चार करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है.

मुंबई में बिहार और झारखंड भवन का विरोध नहीं: केंद्रीय राज्यमंत्री

मुंबई में झारखंड और बिहार भवन निर्माण पर रामदास आठवले ने कहा कि मुंबई में दो राज्यों झारखंड और बिहार भवन का विरोध नहीं है. हिंदी भाषियों का विरोध नहीं करना चाहिए. नशा मुक्त भारत करने का हमारा मंत्रालय में प्रयास जारी है. साथ ही प्रत्येक जिला में ओल्ड एज होम खोलने का प्रस्ताव है. राज्य में 22 ओल्ड एज होम चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजना है कि प्रत्येक जिला में ओल्ड एज होम खोला जाए.

मंत्री रामदास आठवले ने नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि बीजेपी का सबसे युवा अध्यक्ष नितिन नबीन बने हैं. नितिन नबीन कई बार विधायक रह चुके हैं और उनके पिता भी कई बार विधायक रहे हैं. इससे पहले केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले ने लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार भेंट की.

