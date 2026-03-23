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फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कांग्रेस पर साधा निशाना,बोले - राजनीति में मर्यादित भाषा का इस्तेमाल हो

कंगना रनौत के बयान पर हरियाणा में राजनीति तेज हो गई है. वहीं भाजपा ने राजनीति में मर्यादित भाषा के प्रयोग का समर्थन किया है.

Kangana Ranaut on Rahul Gandhi
केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने पार्क का उद्घाटन किया (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 23, 2026 at 8:37 PM IST

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फरीदाबादः भाजपा नेत्री कंगना रनौत द्वारा राहुल गांधी को टपोरी कहे जाने के बाद अब कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग छिड़ती जा रही है. इस पर कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि "किसी भी पार्टी का चाहे कोई कार्यकर्ता हो या राजनेता हो उसे सही भाषा का प्रयोग करना चाहिए."

'राजनीति में मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए': कृष्ण पाल गुर्जर ने ये भी कहा कि "कांग्रेस के लोगों की तो पहले से ही भाषा खराब है. उन्होंने देश के प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि उनकी माता के लिए भी इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया था जो की पूरी तरीके से अपमानजनक है. फिर भी कोई भी किसी पार्टी का कार्यकर्ता-नेता हो उसे राजनीति में मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए."

केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कांग्रेस पर साधा निशाना (Etv Bharat)

पीएम की नीति और नीयत पर विश्वास करते हैं लोगः कृष्ण पाल गुर्जर ने असम चुनाव को लेकर कहा कि "देश और प्रदेश की जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और नीयत से पूरी तरीके से वाकिफ हैं. लोग प्रधानमंत्री की नीति और नीयत पर विश्वास करते हैं. चुनाव कहीं भी हो बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी."

'एलपीजी घरेलू सिलेंडर की कोई कमी नहीं है': एलपीजी घरेलू सिलेंडर पर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि देश और प्रदेश के अंदर कहीं भी एलपीजी घरेलू सिलेंडर की कोई कमी नहीं है. लोगों को भ्रमित न करें. मैं विश्वास दिलाता हूं देश और प्रदेश के अंदर कभी भी एलपीजी घरेलू सिलेंडर की कमी नहीं आएगी. कमर्शियल सिलेंडर को कालाबाजारी के चलते अभी रोक दिया गया है लेकिन घरेलू सिलेंडर की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है.

2014 से पहले जनता विकास के लिए तरस रही थीः मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सोमवार को फरीदाबाद के वार्ड नंबर एक पहुंचे, जहां पर उन्होंने करीब 5 करोड़ 70 लख रुपए की लागत से बनाए गए अटल पार्क का उद्घाटन किया. पार्क को सभी सुविधाओं से लैस किया गया था. इस मौके पर मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि "2014 से पहले जब कांग्रेस राज था, उस समय देश और प्रदेश की जनता विकास के लिए तरस रही थी. आज देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है, जिसका उदाहरण वार्ड नंबर 1 में अटल पार्क से लगाया जा सकता है."

पार्क में सभी सुविधाएंः बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा ने कहा कि वार्ड नंबर 1 में 5 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से बनाए गए अटल पार्क को सभी सुविधाओं से लैस किया गया है. लाइटिंग, म्यूजिक सिस्टम, ओपन जिम सहित सभी सुविधाओं पार्क में है. पार्क से न सिर्फ वार्ड वासियों को बल्कि इलाके के लोगों को फायदा होगा.

ये भी पढ़ें-"राहुल गांधी को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं", हरियाणा CM ने इनेलो को बताया कांग्रेस की "B" टीम

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