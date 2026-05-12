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फरीदाबाद में अधिकारियों पर भड़के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, लापरवाह ऑफिसर्स पर चार्जशीट तैयार करने का दिया आदेश

दिशा की बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने लापरवाह अधिकारियों पर चार्जशीट तैयार करने का आदेश दिया.

Krishan Pal Gurjar Lashes
दिशा की बैठक में कृष्ण पाल गुर्जर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 12, 2026 at 8:52 PM IST

4 Min Read
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फरीदाबाद: डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (दिशा) की बैठक उस समय गरमा गई जब केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर अधिकारियों पर जमकर भड़क पड़े. मंगलवार को बैठक की शुरुआत से ही मंत्री का कड़ा रुख देखने को मिला. सेक्टर-12 में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री ने की, जिसमें बड़खल के विधायक धनेश अदलखा, एनआईटी के विधायक सतीश फागना और पूर्व मंत्री एवं बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा समेत कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

'जनता के पैसे खाने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा': उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो भी अधिकारी जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, उसे यह याद रखना चाहिए कि ऊपर एक शक्ति बैठी है जो सब देख रही है. मंत्री ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जो जनता का पैसा खा रहा है, उसे कीड़े पड़ेंगे और जनता के पैसे खाने का खामियाजा उसकी औलादों को भी भुगतना पड़ेगा.

फरीदाबाद में अधिकारियों पर भड़के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर (ETV Bharat)

'नगर निगम के पैसों की खुली बंदरबांट की जा रही है': बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा करना था, लेकिन समीक्षा के दौरान कई विभागों की लापरवाही सामने आने पर मंत्री का गुस्सा फूट पड़ा. बैठक में सबसे ज्यादा नाराजगी नगर निगम के कामकाज को लेकर देखने को मिली. केंद्रीय मंत्री ने साफ कहा कि कुछ अधिकारियों ने नगर निगम को लूट का अड्डा बना रखा है. उन्होंने आरोप लगाया कि "ठेकेदारों के साथ मिलीभगत कर नगर निगम के पैसों की खुली बंदरबांट की जा रही है. मंत्री ने कहा कि "जनता के खून-पसीने की कमाई से बनने वाले विकास कार्यों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है."

'फरीदाबाद में सड़कें बनने के महज 10 दिन के अंदर ही टूट जाती हैं': कृष्ण पाल गुर्जर ने शहर में बन रही सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर भी अधिकारियों को कड़े शब्दों में लताड़ लगाई. उन्होंने कहा कि "फरीदाबाद में नगर निगम या अन्य विभागों द्वारा बनाई जा रही कई सड़कें बनने के महज 10 दिन के अंदर ही टूट जाती हैं, जो सीधे-सीधे घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार की पोल खोलती हैं. उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि आखिर किसकी जिम्मेदारी है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी सड़कें टिक नहीं पातीं."

'जनता के पैसे की लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी': बैठक में उन्होंने इंटरलॉकिंग टाइल, सीवर ढक्कन और अन्य निर्माण कार्यों में लगातार घटिया क्वालिटी मिलने पर भी नाराजगी जताई. मंत्री ने आरोप लगाया कि कई मामलों में बाहर सस्ता मिलने वाला सामान फाइलों में महंगा दिखाकर खरीद लिया जाता है, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने साफ कहा कि "जनता के पैसे की लूट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी."

'अब भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं चलेगा': केंद्रीय मंत्री ने कई अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए जरूरत पड़ने पर चार्जशीट करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि "अब लापरवाही और भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं चलेगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."

'आम लोगों के रास्ता जबरदस्ती बंद करना गलत': बैठक के दौरान अन्य विभागों के कामकाज पर भी चर्चा हुई और अवैध कब्जों व रास्ता बंद किए जाने के मामलों को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए. मंत्री ने कहा कि "अगर कहीं अतिक्रमण है तो उसे हटाया जाए, लेकिन आम लोगों के रास्ते जबरदस्ती बंद करना बिल्कुल गलत है."

'विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगा': दिशा की इस बैठक में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई. केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा. उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि "जनता के पैसे की एक-एक पाई का हिसाब लिया जाएगा और जो भी जनता के पैसे पर डाका डाल रहा है, उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा."

'नीट मामले में सरकार कार्रवाई कर रही है': वहीं NEET की परीक्षा रद्द होने पर उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार कार्रवाई कर रही है और जो भी दोषी होगा उसको किसी भी कीमत पर बक्सा नहीं जाएगा.

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