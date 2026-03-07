ETV Bharat / state

शाहजहांपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद; बोले- AI से किसानों की समस्याओं का होगा समाधान

केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शनिवार को जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के 87वें वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए.

शाहजहांपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद
शाहजहांपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 5:50 PM IST

3 Min Read
शाहजहांपुर : केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शनिवार को शाहजहांपुर पहुंचे. वह जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के 87वें वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और पूरी दुनिया की निगाहें भारत के बाजार पर टिकी हैं. यह नया भारत है जो किसी के सामने झुकने वाला नहीं है.

'कई देशों से एफडीए करार हुआ' : केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि भारत का यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, ओमान समेत कई देशों से एफडीए करार हुआ है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में एआई लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में शामिल हो जाएगा. जिससे लोगों का जीवन स्तर बदल जाएगा. आने वाले टाइम में घर-घर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल होगा. उन्होंने कहा कि ये आज का तेजी से बदलता हुआ नया भारत है और यह सब प्रधानमंत्री मोदी सरकार की बदौलत संभव हो पा रहा है.

शाहजहांपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद (Video credit: ETV Bharat)


'किसानों की समस्याओं का हो सकेगा समाधान' : केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि बदलते समय के साथ अब सहकारी संस्थाओं को भी अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने की आवश्यकता है. उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग की बात कही. उन्होंने कहा कि एआई से किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सकेगा और पारदर्शी बैंकिंग प्रणाली के ज़रिए उनकी आय में वृद्धि होगी.



'खेती-किसानी की प्रणाली में आएगा बड़ा सुधार' : उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत AI के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है. इसी तर्ज पर अब सहकारिता विभाग में भी AI का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा. उन्होंने विश्वास जताया कि तकनीक के इस समावेश से खेती-किसानी की प्रणाली में बड़ा सुधार आएगा. खाद वितरण से लेकर बैंकिंग सेवाओं तक, हर स्तर पर डिजिटल और स्मार्ट समाधान लागू किए जाएंगे ताकि, किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा और पारदर्शी लाभ मिल सके.


'कृषि क्रांति को मिलेगी नई दिशा' : केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सहकारिता विभाग और बैंकों की कार्यशैली में सुधार का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय और उत्पादन को बढ़ाना है. AI और अन्य तकनीकों की मदद से न केवल किसानों को समय पर संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, बल्कि बाज़ार की ज़रूरतों के अनुसार खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि जब व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी, तभी किसानों की आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार आएगा और शाहजहांपुर जैसे जनपदों में कृषि क्रांति को नई दिशा मिलेगी.

'भ्रष्टाचार पर लगाया जाएगा अंकुश' : जितिन प्रसाद ने बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता लाने की बात पर विशेष बल दिया. उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से होने वाले लेन-देन और प्रबंधन को तकनीक से जोड़कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाएगा. कार्यशैली में अधिक स्पष्टता आने से आम आदमी और किसानों का सहकारी संस्थाओं पर भरोसा बढ़ेगा. अंत में उन्होंने शाहजहांपुर जनपद में सहकारिता विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और भविष्य में इसे और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प दोहराया.


SHAHJAHANPUR NEWS

