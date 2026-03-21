लोगों और सैलानियों को 1092 करोड़ की परियोजना से जाम से मिलेगी निजात, केंद्रीय राज्यमंत्री ने कार्य का लिया जायजा
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने रुद्रपुर में बन रही रिंग रोड परियोजना को लोगों के लिए महत्वपूर्ण बताया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 21, 2026 at 7:37 AM IST|
Updated : March 21, 2026 at 7:44 AM IST
रुद्रपुर: जिले के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा नेनिर्माणाधीन रिंग रोड परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया. इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बताया कि यह रिंग रोड परियोजना रुद्रपुर शहर के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है. वर्तमान में रुद्रपुर में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या बनी हुई है, खासकर सिडकुल क्षेत्र में आने-जाने वाले भारी वाहनों के कारण शहर के भीतर यातायात बाधित होता है. रिंग रोड के निर्माण के बाद इन वाहनों को शहर में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे “नो एंट्री” की समस्या भी खत्म हो जाएगी.
उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से रुद्रपुर सिडकुल में कार्यरत उद्योगों को भी बड़ा लाभ मिलेगा. उद्योग जगत लंबे समय से बेहतर कनेक्टिविटी की मांग कर रहा था, जिसे यह रिंग रोड पूरा करेगी. इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि लॉजिस्टिक्स और परिवहन लागत में भी कमी आएगी.
पर्यटन की दृष्टि से भी यह परियोजना अहम मानी जा रही है. मंत्री ने बताया कि रामपुर से हल्द्वानी जाने वाले यात्रियों को अब रुद्रपुर शहर के जाम में फंसना नहीं पड़ेगा. रिंग रोड के जरिए वे करीब 30 मिनट कम समय में अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे. इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है, खासकर आने वाले पर्यटन सीजन में इसका सीधा लाभ देखने को मिलेगा.
परियोजना की प्रगति की जानकारी देते हुए अजय टम्टा ने बताया कि रिंग रोड का लगभग 96.80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा. उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि गुणवत्ता से समझौता किए बिना निर्माण कार्य को समय पर पूरा किया जाए.
स्थानीय लोगों ने भी इस परियोजना को लेकर उम्मीद जताई है कि इससे शहर में जाम की समस्या काफी हद तक कम होगी और दैनिक जीवन आसान बनेगा. कुल मिलाकर, रुद्रपुर रिंग रोड न केवल यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएगी, बल्कि औद्योगिक और पर्यटन विकास को भी नई दिशा देगी.
यह रिंग रोड लगभग 20.64 किलोमीटर लंबी है और 1092 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की जा रही है. निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए.
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