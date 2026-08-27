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नेपाल बाढ़ त्रासदी बेहद दु:खदायी, हम आपदा से लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे; केंद्रीय राज्यमंत्री

गोंडा पहुंचे केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लोगों को खतरे से निकाला है. वहां पर चाहे अनाज देने की बात हो, चाहे मेडिसिन पहुंचाने की बात हो, स्वास्थ्य को लेकर बात हो, हम लोगों ने अपनी तरफ से अपने मैत्री मैत्री देश के लिए हरसंभव प्रयास किए हैं.

हमेशा हम लोग मिल-जुलकर रहे हैं. एक-दूसरे के सपोर्ट में रहे हैं. एक-दूसरे के दुःख और सुख के हिस्सेदार रहे हैं. जब भी भी हमारे नेपाल में कुछ भी ऐसा हुआ है, तो हमारी सरकार बढ़-चढ़कर वहां डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस किए हैं.

कार्यक्रम के समापन के दौरान विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने नेपाल में आई अचानक बढ़ को लेकर कहा कि यह बहुत ही बहुत ही दु:खदायी समाचार है. नेपाल हमारा मित्र देश है और नेपाल और भारत के बीच में पॉलिटिकल बाउंड्री चाहे हों, लेकिन हमारे दोनों समाजों में कोई बाउंड्री नहीं है.

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री और नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल मित्तल द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया. विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह और कार्यक्रम में शामिल होने आए सभी लोगों ने नए अध्यक्ष बनने पर अनिल मित्तल को बधाई देकर के शपथ दिलाई.

गोंडा जिले में रोटरी ग्रीन क्लब का 11वां इंस्टॉलेशन समारोह कार्यक्रम किया गया. वहां मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे गोंडा बीजेपी सांसद व विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया पहुंचे.

गोंडा: एक दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह नेपाल त्रासदी पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हर यथासंभव प्रयास में जुटी है. नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स वहां पहुंच चुकी है. लापता लोगों को ढूंढने का प्रयास हो रहा है.

यह समाचार बेहद ही दु:खदायी है. वहां पर हमारे समाज के लोग चाहे हमारे हिंदुस्तान के हों, नेपाल के हों, उनको गहरी क्षति पहुंची है. जानें गई हैं. 130 से अधिक हमारे देश के पर्यटक लापता हैं. ​

लेकिन हमारे देश की तरफ से हमारी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स रवाना हो चुकी है. जितना भी संभव होगा करेंगे. लोगों को बचाने के लिए और जो लोग नहीं मिल पा रहे हैं, उनको ढूंढने के लिए पूरा संभव प्रयास हो रहा है.

उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह की प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं. अप्रत्याशित घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए हम लोगों को बहुत बड़े युद्ध स्तर पर अपने पर्यावरण को सुरक्षित करने का काम करना होगा. हम लोगों को केवल चिंता जताने से नहीं काम चलेगा. जो भी विकसित देश हैं, उनको भी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी.

ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स मानव जाति है और उसके साथ-साथ हमारी दुनिया पर इस तरह के संकट आया करते हैं, उसको रोकना भी जरुरी है. नेपाल में आई बाढ़ को लेकर भारत में अलर्ट बरतने को लेकर कहा कि यह जहां भी यह संभावना है कि वहां की नदियां हैं, वहां का क्लाइमेट बदल रहा है, उस पर नजर बनी हुई है.

बॉर्डर इलाके लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच और महाराजगंज को लेकर के कहा कि वहां पर पानी छोड़ने से पहले एक सिस्टम है कि वहां पहले से जो सिंचाई डिपार्टमेंट है, हमारी सरकार को कई दिन पहले सूचना दी जाती है.

जलस्तर की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. वहीं, 133 भारतीयों के लापता होने को लेकर कहा कि हरसंभव प्रयास जारी है. हमारी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स वहां पहुंच चुकी है. ॉ

हमारी एनडीआरएफ के पास सारे आधुनिक यंत्र-तंत्र मौजूद हैं. कहीं भी कोई हमारे व्यक्ति हों और उनको कैसे कहां से ढूंढा जाए. कैसे निकाला जाए उसके लिए उनके पास बहुत सारे ऐसे उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं. सभी लोग प्रयास कर रहे हैं.

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