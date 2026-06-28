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केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह का राहुल गांधी को जवाब, पूछा- कांग्रेस के समय में विदेश नीति क्या थी?

केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह रविवार को मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय घारीघाट बभनजोत का भूमिपूजन और शिलान्यास किया.

केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह किया भूमिपूजन और शिलान्यास.
केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह किया भूमिपूजन और शिलान्यास. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 6:49 PM IST

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Updated : June 28, 2026 at 7:10 PM IST

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गोंडा : केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने रविवार को मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय घारीघाट बभनजोत का भूमिपूजन और शिलान्यास कार्यक्रम किया. 24 करोड़ 95 लाख रुपये की लागत से मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का निर्माण होगा. केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राहुल गांधी के विदेश नीति सवाल पर पलटवार किया.

उन्होंने कहा, कांग्रेस के समय में विदेश नीति क्या थी? कांग्रेस के समय में हमारे प्रधानमंत्री तक को तो पूछा नहीं जाता था. आज वही विदेश नीति है, जिसके अंतर्गत यूरोपियन जैसे लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे. जर्मनी, रशिया, न्यूज़ीलैंड, दुनिया में हर विकसित देश भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रहा है. हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है. भारत देश में एक बहुत बड़ा मार्केट है.

कीर्तिवर्धन सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना. (Video Credit; ETV Bharat)

हम मार्केट तभी बन सकते हैं जब हमारे लोगों के जेब में पैसा हो. आज पीएम मोदी के नेतृत्व में केवल विदेश नीति नहीं, हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं, इनके अंतर्गत जो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, इसके साथ-साथ पूरी दुनिया में हमारे उत्पादन की चीज़ों की डिमांड है. जिस तरह से भारत को केवल अर्थव्यवस्था से नहीं, बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से मजबूत किया गया है. आज 38,000 करोड़ से ज्यादा का हम लोग डिफेंस का इक्विपमेंट बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं.

उन्होंने सपा पर भी निशाना साधा. कहा, सपा से पूछ लीजिए कि ऐसे कितने विद्यालय बनवाए, आज सब कमेंट कर रहे हैं. कितना लूटा सपा ने, कितने साल तक लूटा, क्या किया? उन्होंने तो हिंदुस्तान को ही गायब कर दिया था दुनिया से. आज हिंदुस्तान की जो पोजीशन है वो पीएम मोदी और बीजेपी द्वारा बनाई गई है. हिंदुस्तान को कौन पूछता था? कश्मीर खत्म हो गया था, नक्सलवाद पूरी तरह चरम सीमा पर था. क्या किया कांग्रेस ने.

मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, पहली बात तो ये समझना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री कोई चीज कह रहे हैं तो केवल शब्द नहीं, उनका विचार क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं. सोने को लेकर, वो केवल सोने तक ही सीमित नहीं है. क्योंकि जो दुनिया में हो रहा था, जिसमें भारत का कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन भारत के ऊपर असर पड़ रहा था. जब पेट्रोल, डीज़ल, गैस महंगा होता है, तो सब चीज महंगी होती है. पीएम मोदी का केवल ये कहना था कि कुछ दिन तक हम लोग अपने फ़िज़ूल खर्चे पर रोक लगायें. ज़रूरतों के खर्चे पर नहीं.

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Last Updated : June 28, 2026 at 7:10 PM IST

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