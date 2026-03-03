ETV Bharat / state

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने समर्थकों के साथ मनाई होली, ईटीवी भारत की जमकर की तारीफ

रिपोर्ट: भुवन किशोर झा

रांची: केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एवं सांसद संजय सेठ ने इस बार भी होली को अपने खास अंदाज में मनाया. अपने आवास पर समर्थकों और भाजपा नेताओं के साथ उन्होंने जमकर होली खेली. इस दौरान होली के गीतों पर झूमते-नाचते नजर आए. गुलाल के साथ-साथ फूलों की होली खेलते हुए वे पूरी तरह मस्ती में डूबे दिखे.

संजय सेठ ने कहा कि होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए. बल्कि एक-दूसरे के प्रति सद्भावना बढ़ाने और दोस्ती का हाथ बढ़ाने का यह बेहतरीन अवसर है. उन्होंने आगे कहा कि होली प्यार और मस्ती का पर्व है, जिसमें सभी लोग शामिल होते हैं. यह रंगीन त्योहार है, जिसमें जाति-धर्म का भेदभाव होली की मस्ती में खत्म हो जाता है.

संजय सेठ के आवास पर होली का जायजा लेते संवाददाता भुवन किशोर झा (ETV Bharat)

इस बार थीम रहा 'नमो श्री अन्न होली'

इस वर्ष संजय सेठ के आवास पर होली मिलन का थीम 'नमो श्री अन्न होली' रहा. सभी स्नैक्स और व्यंजनों में मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा आदि का इस्तेमाल किया गया. संजय सेठ ने इन पकवानों की खासियत बताते हुए कहा, "ये व्यंजन ज्वार, बाजरा और अन्य मोटे अनाज से बने हैं, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प को मजबूती मिले, जिसमें 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है."