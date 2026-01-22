ETV Bharat / state

रांची में मंडलीय सांसद समिति की बैठक, लंबित रेल योजनाओं की समीक्षा

रांचीः राजधानी रांची में गुरुवार को मंडलीय सांसद समिति की अहम बैठक आयोजित की गई. जिसमें रांची और चक्रधरपुर रेल मंडल से जुड़ी लंबित योजनाओं, यात्री सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक में रक्षा राज्य मंत्री एवं रांची सांसद संजय सेठ प्रमुख रूप से शामिल हुए. इसके अलावा दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक समेत रेल प्रशासन के वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे.

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रांची और चक्रधरपुर रेल मंडल में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर ठोस निर्णय लेना रहा. इस दौरान सांसदों ने अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े रेल संबंधी मुद्दों को सामने रखा. इस बैठक में सांसद जोबा मांझी, सांसद ने चक्रधरपुर और रांची रेल मंडल से संबंधित यात्री सुरक्षा, ट्रेनों की समयबद्धता, स्टेशन विकास और मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे उठाए. उन्होंने कहा कि आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में रेल सेवाओं को और सशक्त करने की आवश्यकता है.

रांची में मंडलीय सांसद समिति की बैठक (ETV Bharat)

रांची–पुरी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की मांग भी बैठक में प्रमुखता से रखी गई. सांसदों का कहना था कि झारखंड और ओडिशा के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या अधिक है, ऐसे में यह ट्रेन यात्रियों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी. रक्षा राज्य मंत्री और सांसद संजय सेठ ने कहा रांची और चक्रधरपुर रेल मंडल से जुड़े यात्रियों की सुविधाओं और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है. लंबित रेल परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए रेलवे प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. केंद्र सरकार झारखंड में रेल अवसंरचना को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.