ETV Bharat / state

रांची में मंडलीय सांसद समिति की बैठक, लंबित रेल योजनाओं की समीक्षा

रांची में मंडलीय सांसद समिति की बैठक में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक के साथ रेलवे अधिकारी शामिल हुए.

Union Minister of State for Defence and GM of South Eastern Railway attended divisional parliamentary committee meeting in Ranchi
रांची में मंडलीय सांसद समिति की बैठक (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 22, 2026 at 7:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः राजधानी रांची में गुरुवार को मंडलीय सांसद समिति की अहम बैठक आयोजित की गई. जिसमें रांची और चक्रधरपुर रेल मंडल से जुड़ी लंबित योजनाओं, यात्री सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक में रक्षा राज्य मंत्री एवं रांची सांसद संजय सेठ प्रमुख रूप से शामिल हुए. इसके अलावा दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक समेत रेल प्रशासन के वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे.

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रांची और चक्रधरपुर रेल मंडल में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर ठोस निर्णय लेना रहा. इस दौरान सांसदों ने अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े रेल संबंधी मुद्दों को सामने रखा. इस बैठक में सांसद जोबा मांझी, सांसद ने चक्रधरपुर और रांची रेल मंडल से संबंधित यात्री सुरक्षा, ट्रेनों की समयबद्धता, स्टेशन विकास और मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे उठाए. उन्होंने कहा कि आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में रेल सेवाओं को और सशक्त करने की आवश्यकता है.

Union Minister of State for Defence and GM of South Eastern Railway attended divisional parliamentary committee meeting in Ranchi
रांची में मंडलीय सांसद समिति की बैठक (ETV Bharat)

रांची–पुरी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की मांग भी बैठक में प्रमुखता से रखी गई. सांसदों का कहना था कि झारखंड और ओडिशा के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या अधिक है, ऐसे में यह ट्रेन यात्रियों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी. रक्षा राज्य मंत्री और सांसद संजय सेठ ने कहा रांची और चक्रधरपुर रेल मंडल से जुड़े यात्रियों की सुविधाओं और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है. लंबित रेल परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए रेलवे प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. केंद्र सरकार झारखंड में रेल अवसंरचना को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

महिला यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर भी बैठक में विशेष जोर दिया गया. इस संबंध में सांसदों ने ट्रेनों और स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे, बेहतर रोशनी, महिला हेल्प डेस्क और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाने की मांग रखी. सांसद जोबा मांझी ने कहा रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं में सुधार बेहद जरूरी है. विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों और ग्रामीण इलाकों से आने वाले यात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए.

Union Minister of State for Defence and GM of South Eastern Railway attended divisional parliamentary committee meeting in Ranchi
मंडलीय सांसद समिति की बैठक में रेलवे (ETV Bharat)

रेलवे के महाप्रबंधक ने सांसदों को आश्वस्त किया कि सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार करते हुए प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाएगा. बैठक के अंत में यह उम्मीद जताई गई कि आने वाले दिनों में रांची और चक्रधरपुर रेल मंडल में यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा.

इसे भी पढे़ं- पाकुड़ में फोर्थ लाइन बिछाने के बाद मिलेंगी नई ट्रेनें, कई नई सवाड़ी गाड़ी और एक्स्प्रेस का होगा स्टॉपेज: जीएम

इसे भी पढे़ं- दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम ने किया क्षतिग्रस्त रेलवे पुल का निरीक्षण, कहा- मार्च तक रांची से लोहरदगा स्टेशन के बीच नहीं चलेगी ट्रेन

इसे भी पढे़ं- लोहरदगा रेलवे पुल क्षतिग्रस्त, राजधानी सहित अन्य ट्रेनों का परिचाल हुआ बंद, खनन और रेलवे अधिकारी एक-दूसरे को ठहरा रहे दोषी

TAGGED:

रेलवे की योजनाओं की समीक्षा
RANCHI
UNION MINISTER OF STATE FOR DEFENCE
GM OF SOUTH EASTERN RAILWAY
DIVISIONAL PARLIAMENTARY COMMITTEE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.