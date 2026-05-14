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कोयला राज्य मंत्री ने की संशोधित झरिया मास्टर प्लान की समीक्षा, बेलगड़िया के विकास कार्यों पर दिया जोर

धनबाद में केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री ने झरिया मास्टर प्लान और झरिया रिहैबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किए गए कामों की समीक्षा की.

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मीटिंग के दौरान कोयला राज्य मंत्री और अन्य (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 14, 2026 at 10:27 AM IST

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धनबादः केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने बुधवार शाम को कोयला भवन स्थित सभागार में संशोधित झरिया मास्टर प्लान और Jharia Rehabilitation and Development Authority द्वारा संचालित पुनर्वास एवं विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की. बैठक में विस्थापित परिवारों के पुनर्वास, बेलगड़िया टाउनशिप के समग्र विकास तथा आधारभूत सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर विशेष चर्चा हुई.

समस्याओं के समाधान के लिए निवारण सेल बनाया गया

मीटिंग के दौरान, JRDA के डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आदित्य रंजन ने बेलगड़िया टाउनशिप में चल रहे काम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूरे इलाके में सोलर स्ट्रीटलाइट लगा दी गई हैं। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बेलगड़िया से धनबाद रेलवे स्टेशन और झरिया मार्केट के लिए एक ई-बस सर्विस भी चला रहा है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए, एक पुलिस चौकी बनाई गई है और जनता की समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए एक शिकायत निवारण सेल बनाया गया है.

जिला प्रशासन सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हैः उपायुक्त

उपायुक्त ने बताया कि पुनर्वासित परिवारों को प्रधानमंत्री उज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ दिलाने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है. निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए तकनीकी संस्थानों के सहयोग से नियमित निरीक्षण कराया जा रहा है.

मेगा स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी बनाया जा रहा है

रोजगार सृजन के उद्देश्य से अब तक करीब 800 महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है. इसके अलावा ई-रिक्शा वितरण, मत्स्य पालन और मशरूम उत्पादन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. बेलगड़िया में 12 हजार वर्गफुट क्षेत्र में एक आधुनिक मेगा कौशल विकास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है.

बैठक में रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के गठन, बरमसिया-कुसमाटांड़ तक 7.6 किलोमीटर दो लेन सड़क निर्माण, पलानी मोड़ से बेलगड़िया तक 2.83 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण, आंतरिक सड़कों की मरम्मत, आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन, स्वास्थ्य उपकेंद्र, पेयजल, स्वच्छता, विद्युत आपूर्ति, विद्यालय, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जन वितरण प्रणाली की दुकान तथा इलेक्ट्रिक बस एवं ई-रिक्शा के नियमित संचालन की जानकारी भी दी गई.

विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई

समीक्षा बैठक में संशोधित झरिया मास्टर प्लान के तहत प्रभावित परिवारों के पुनर्वास में जेआरडीए, बीसीसीएल और जिला प्रशासन की भूमिका, आवास आवंटन, वित्तीय सहायता तथा परिवहन व्यवस्था सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई.

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