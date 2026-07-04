ETV Bharat / state

एक्सप्रेसवे में खराब निर्माण की शिकायतें, कांग्रेस हुई हमलावर, 8 जुलाई को नितिन गडकरी करेंगे कोटा का दौरा

8 जुलाई को आएंगे नितिन गडकरी : इन सब मामलों को लेकर अब खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एक्सप्रेसवे का दौरा करने वाले हैं. उनका 8 जुलाई का दौरा प्रस्तावित हो गया है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर राजस्थान संजय कदम ने इसकी पुष्टि की है. उन्होंने ईटीवी भारत से हुई बातचीत में कहा कि नितिन गडकरी 8 जुलाई को कोटा दौरे के लिए आएंगे. अभी यह तय नहीं हुआ है कि वह हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे या फिर सड़क मार्ग से ही सीधे आएंगे, लेकिन उनका दौरा तय है. यह जानकारी उनके ऑफिस से जल्द ही हमें उपलब्ध कराई जाएगी.

कोटा : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण की समय सीमा लगातार बढ़ रही है. कोटा से दिल्ली का सफर चालू है, लेकिन दिल्ली से कोटा जाने में काफी मुश्किलें हैं. कोटा से दिल्ली जाने में भी काफी एरिया में घटिया और खस्ताहाल सड़क से वाहनों को गुजरना पड़ रहा है. जहां एक्सप्रेसवे की स्पीड 120 रखी गई है, गाड़ियों को वहां 10 की स्पीड पर ही निकालना पड़ रहा है. वहीं, सीधे मुंबई से कनेक्टिविटी भी आने और जाने में नहीं हो पाई है. मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में टनल का निर्माण चल रहा है. इसमें भी देरी हो रही है. इसके अलावा सवाई माधोपुर के नजदीक पैकेज नंबर 10 में घटिया निर्माण में ठेकेदार को सस्पेंड किया गया है, अब कांग्रेस इस पूरे मामले में हमलावर हो गई है. पीपल्दा विधायक चेतन पटेल कोलाना और कांग्रेस नेता क्रांति तिवारी समेत कई ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं.

पढे़ं. बारिश ने बिगाड़ी दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे की सूरत, गड्ढों में वाहन हो रहे अनियंत्रित, अब NHAI करा रही मरम्मत

विधायक का आरोप : पीपल्दा विधायक चेतन पटेल कोलाना ने एक्सप्रेसवे निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि घटिया निर्माण हुआ है. 70 की स्पीड पर भी गाड़ी नहीं चल सकती, जबकि नितिन गडकरी 120 का दावा कर रहे हैं. दुर्घटनाएं भी इसीलिए हो रही हैं, क्योंकि वाहन असंतुलित होकर टकरा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है. इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और ओम बिरला की है. उनकी सरकार के शासन में ही यह निर्माण हुआ है. वह दावा करते हैं कि 120 की स्पीड पर वाहन चले, लेकिन यहां 70 की स्पीड पर भी कराड़िया से मंडावरा के बीच नहीं चल पा रहे हैं.

उनका कहना है कि किसानों की जमीन कुछ मुआवजे पर ले ली गई है और उन्हें कुछ फायदा भी इससे नहीं हो रहा है. अच्छे निर्माण की जगह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है. पूरी तरह से एक्सप्रेसवे शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन इसके पहले तीन बार पेचवर्क हो गया है. टोल भी भारी मात्रा में वसूला जा रहा है. बीते दिनों कांग्रेस नेता क्रांति तिवारी ने भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर निर्माण में अनियमिता का आरोप लगाया था. उनका कहना था कि काफी खराब सड़क है और दुर्घटनाओं का कारण भी यही है.

एक्सप्रेसवे पर खस्ताहाल सड़क (ईटीवी भारत कोटा)

वहीं, इस मामले में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता पंकज मेहता ने कहा कि कांग्रेस की आदत ही विरोध करने की हो गई है. केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है, अगर निर्माण में कोताही बरती गई है तो उसके गुणवत्ता जांच के लिए स्वयं नितिन गडकरी भी आ रहे हैं. वह पूरी तरह से गुणवत्ता से ही निर्माण करवाने के लिए जाने जाते हैं. निर्माण में किसी तरह की कोई खामी है तो आरोपी को दंडित किया जाएगा. यहां से धड़ल्ले से दौड़ रहे वाहनों के चालकों को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कांग्रेस नेताओं को परेशानी हो रही है.