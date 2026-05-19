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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और रेखा गुप्ता ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का लिया जायजा, जल्द पीएम करेंगे उद्घाटन

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अब लगभग पूर्ण हो चुका है जिसका निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को डीएनडी महारानी बाग से जैतपुर पुश्ता रोड तक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के नौ किलोमीटर लंबे हिस्से समेत कुल 59 किलोमीटर परियोजना का निरीक्षण किया.

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एग्जिट प्वाइंट दिए जाने पर मीठापुर क्षेत्र के लोगों ने और भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद किया जब निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री का वाहन रोका गया तब उन पर लोगों के द्वारा पुष्प वर्षा की गई. वहीं इस दौरान दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी मौजूद रहे.

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया. महारानीबाग से शुरू होकर मीठापुर, जैतपुर होते हुए फरीदाबाद तक इस एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया गया. इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मीठापुर चौक पर एकजुट हुए.

इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों से परियोजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली. ₹7100 करोड़ रुपए के बजट से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किया गया है जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाना है. इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से दिल्ली और मुंबई की दूरी अब कम हो गई है. .

मीठापुर चौक पर दिया गया एग्जिट प्वाइंट

वहीं इस दौरान बीजेपी से ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र राठौर ने बताया कि मीठापुर की आबादी तकरीबन तीन से चार लाख की है और यह हरियाणा से कनेक्ट है इसलिए रोजाना करोड़ों लोग इस मार्ग का प्रयोग करके दिल्ली से फरीदाबाद के रास्ते मुंबई को जाते हैं अब इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से दिल्ली और मुंबई की दूरी कम हो गई है. साथ ही क्षेत्र के लोगों को भी इसका बहुत फायदा मिला है. क्योंकि इस एक्सप्रेसवे से एग्जिट प्वाइंट मीठापुर चौक पर दिया गया है. इसके लिए हम लोग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, क्षेत्र के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (ETV BHARAT)

वहीं, राकेश कुमार बताते हैं कि इस एक्सप्रेसवे का निर्माण हो जाने से दिल्ली के लोगों के लिए मुंबई और हरियाणा जाना बहुत आसान हो गया है और इसका एग्जिट प्वाइंट मीठापुर में दिया गया है अगर हम इस एक्सप्रेसवे का प्रयोग करते हुए मीठापुर पहुंच रहे हैं तो हम आसानी से अपने इलाके में भी उतर सकते हैं इसलिए देश के प्रधानमंत्री का हम लोग बहुत धन्यवाद करेंगे कि ऐसा एक्सप्रेसवे हम लोगों को मिला है इसके वजह से हमारे इलाके की प्रॉपर्टी भी महंगा हो गई है.

वहीं, लोकेश बताते हैं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बन जाने से बहुत लाभ मिला है आज मीठापुर,जैतपुर,बदरपुर इलाके की सभी प्रॉपर्टी महंगी हो गई है. अब लोगों को इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से आश्रम जाना हो महारानी बाग जाना हो या फिर मीठापुर से फरीदाबाद और मुंबई जाना हो तो इस मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं और इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से जहां लोगों को आज जाम से भी मुक्ति मिली है तो वहीं अब सफर करना भी लोगों का आसान हो गया है.

सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिया जायजा (ETV BHARAT)

डीएनडी की ओर से आगे बनने वाले इस नौ किलोमीटर लंबे हिस्से में करीब 7.50 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर है, जबकि आगरा कैनाल के आगे जैतपुर पुश्ता रोड तक लगभग 1.50 किलोमीटर सड़क सतह पर बनाई गई है. निरीक्षण के दौरान गडकरी फरीदाबाद को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की प्रगति भी देखेंगे. इसके बाद वह डीएनडी महारानी बाग छोर पर मीडिया को परियोजना से जुड़ी जानकारी देंगे. इस खंड का निर्माण कार्य 11 जनवरी 2022 को शुरू हुआ था और इसे सितंबर 2025 तक पूरा किया जाना था. हालांकि आगरा कैनाल के ऊपर बनाए जा रहे स्टील नेटवर्क आर्क ब्रिज के निर्माण में देरी के कारण परियोजना की समयसीमा प्रभावित हुई.

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