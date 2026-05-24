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केंद्रीय मंत्री मेघवाल का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा- वे शत्रु जैसा व्यवहार कर रहे हैं

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए दलों के बीच सहमति बनाने में लगे हुए हैं.

Arjun Ram Meghwal addressing the event
कार्यक्रम में संबोधन देते अर्जुन राम मेघवाल (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 24, 2026 at 5:16 PM IST

4 Min Read
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भीलवाड़ा: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को शहर के चित्तौड़गढ़ रोड स्थित हमीरगढ़ हवाई पट्टी का अवलोकन किया. इसके साथ ही उन्होंने भीलवाड़ा टैक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के पीएम मोदी और गृहमंत्री पर की विवादित टिप्पणी पर कहा कि वे शत्रु जैसा व्यवहार कर रहे हैं. राहुल गांधी को अपने शब्दों के लिए माफी मांगनी ही पड़ेगी.

'माफी मंगनी ही पड़ेगी': हाल ही में राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के खिलाफ बयान देने के मामले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि सुषमा स्वराज ने एक समय कहा था कि राजनीति में हम एक-दूसरे के विरोधी हैं, शत्रु नहीं हैं. हम विरोधी दल के नेता हैं. हमारी विचारधारा विरोधी हो सकती है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी शत्रु जैसा व्यवहार कर रहे हैं. मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं. आप देश में जिम्मेदार पद पर पदस्थापित हो. राहुल गांधी ने जिन शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री व गृहमंत्री के लिए किया है, उनको इसके लिए माफी मांगनी ही पड़ेगी, नहीं तो देश उनको माफ नहीं करेगा.

अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष को लिया आड़े हाथों, देखें वीडियो (ETV Bharat Bhilwara)

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'कांग्रेस ने अधिनियम को लेकर भ्रम फैलाया': मेघवाल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कहा कि वर्ष 2026 का संसद बजट सत्र तीन दिन 18, 19 व 20 अप्रैल के लिए आगे बढ़ाया गया था. नारी शक्ति वंदन अधिनियम में हम संशोधन लेकर आए थे. उस दौरान अचानक कुछ दलों ने अपना रुख बदल लिया. कुछ ने भ्रमित तथ्य पेश किए. डीएमके ने कहा कि साउथ के राज्यों का इस फार्मूले से रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा. गृहमंत्री और मैंने स्पष्टीकरण दिया था. वहीं प्रधानमंत्री ने भी राजनीतिक दलों से रिक्वेस्ट की थी. लेकिन कांग्रेस ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भ्रम फैलाया, जो डीएमके तक पहुंचा. इस दौरान सपा ने पहले सहमति दी. बाद में मुस्लिम महिलाओं के लिए हाउस में रिजर्वेशन की बात उठाई. जिसका संविधान और 2023 के एक्ट में उल्लेख नहीं था.

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उन्होंने कहा कि हम 2023 के संशोधन एक्ट को लागू करवाने के लिए सदन में लेकर आए थे. उसमें दो शर्तें थी. एक परिसीमन और दूसरा जनगणना. कोविड के कारण जनगणना में प्रॉब्लम आई. हम तीन संशोधन लेकर आए थे. कांग्रेस के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध हुआ. प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि इस बिल की क्रेडिट हमें मत दो, आप ले लो. लेकिन आप कब तक महिलाओं को इंतजार करवाओगे. यह 100 साल का संघर्ष है.

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Union Minister inspecting the airstrip
हवाई पट्टी का निरीक्षण करते केंद्रीय मंत्री (ETV Bharat Bhilwara)

'यह हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता': उन्होंने कहा कि सबसे पहले 1927 में महाराष्ट्र के पुणे में एक इंडियन वूमेंस कॉन्फ्रेंस हुई थी. तब महिलाओं ने मांग की थी. 1996 से इस बिल को लेकर यात्रा निकाली गई. अटल बिहारी वाजपेई, मनमोहन सिंह के समय भी यह बिल पेश हुआ था. लेकिन वर्ष 2023 में नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से सहमति बनाकर पास करवाया और लागू करने का अवसर आया था. तब राजनितिक दलों ने अपना रुख बदल लिया. इस बिल को लागू करने का उद्देश्य महिलाओं को लोकसभा व विधानसभा में 33 प्रतिशत रिजर्वेशन देना था. हम इस अधिनियम लागू करने की सहमति बनाने में लगे हुए हैं. सहमति बनेगी, तो हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे. यह हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है‌.

Guests present at the event.
कार्यक्रम में मौजूद अतिथि (ETV Bharat Bhilwara)

इससे पहले मेघवाल के हमीरगढ़ हवाई पट्टी के अवलोकन के दौरान भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल ने प्राइवेट इंटरनल उड़ान की मांग रखी. जिस पर केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द इस मामले में हम केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे. इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने भीलवाड़ा के हमीरगढ़ रीको क्षेत्र में भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के कार्यक्रम में शिरकत कर उद्यमियों से संवाद किया. इस दौरान वस्त्र उद्यमियों ने भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क की मांग की, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया. इस दौरान भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम स्वरूप गर्ग, भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमुत सिंह संधू सहित वरिष्ठ अधिकारी व उद्यमी मौजूद रहे.

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