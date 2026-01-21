ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा- कांग्रेस ने कई बार बदला रोजगार योजना का नाम

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल का कहना है कि वीबी जी राम जी योजना से ग्राम से लेकर जिला स्तर तक बेहतरीन काम होगा.

Union Law Minister Arjun Meghwal
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल (ETV Bharat Bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 21, 2026 at 3:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बीकानेर: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल का कहना है कि वीबी जी राम जी योजना ग्रामीण भारत के आधारभूत ढांचे को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी. इससे पीएम नरेंद्र मोदी के 2047 तक के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में मदद मिलेगी. बुधवार को बीकानेर के दौरे पर आए केंद्रीय कानून मंत्री ने इस मुद्दे को लेकर पत्रकारों से भाजपा संभाग कार्यालय में बातचीत करते हुए कहा कि योजना में किसी भी तरह से बजट की कटौती नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि योजना में हुए बदलाव से पारदर्शिता के साथ ही पंचायत राज के ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के स्तर पर बेहतरीन काम होने से मजबूती मिलेगी.

कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार: इस दौरान कांग्रेस की ओर से योजना का नाम बदलने को लेकर किया जा रहे आरोपों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले खुद अपना घर संभाले. इस योजना का नाम पहले रोजगार योजना था. बाद में जवाहर लाल नेहरू के नाम पर योजना का नाम किया गया. फिर इसका नाम बदलकर नरेगा किया गया और बाद में महात्मा गांधी के नाम पर किया गया. जब नेहरू के नाम पर चल रही योजना को उन्होंने बदला, तो क्या इससे नेहरू जी की इज्जत कम हुई थी.

मेघवाल ने बताया कितनी बार बदला योजना का नाम, देखें वीडियो (ETV Bharat Bikaner)

पढ़ें: पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल का आरोप, 'धर्म के नाम पर आई सरकार, आज उन्हीं लोगों को परेशान कर रही'

शिवराज सिंह चौहान आएंगे बीकानेर: बीकानेर में भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट के सामूहिक विवाह समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के 28 जनवरी को आने की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वे बीकानेर में कृषि मंत्रालय के अधीन आने वाले 8 अनुसंधान केंद्रों को लेकर चर्चा करेंगे. इस दौरान एक दिन पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल की ओर से अर्जुन मेघवाल पर लगाए आरोपों पर उन्होंने कहा कि मैं सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखता हूं. उन्होंने क्या बोला है. इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा.

पढ़ें: अर्जुन मेघवाल बोले...बिहार की जनता ने SIR को लेकर कांग्रेस को अच्छा जवाब दिया, राहुल पर क्या कहा ?

गोचर का निर्णय जल्द: बीकानेर में गोचर भूमि को लेकर चल रहे आंदोलन से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बारे में बीकानेर की विधायक और पार्टी के जिला अध्यक्ष मुख्यमंत्री से मिले हैं. एक दिन बाद उनकी मुख्यमंत्री से फिर इस बारे में चर्चा होगी. जनभावना के तहत मामले में निर्णय होगा. पत्रकार वार्ता में विधायक जेठानंद व्यास, देहात भाजपा अध्यक्ष श्याम पंचारिया, शहर अध्यक्ष सुमन छाजेड़ भी मौजूद रहीं.

TAGGED:

ARJUN RAM MEGHWAL ON VBGRAMG
ARJUN MEGHWAL ON GOCHAR LAND
SHIVRAJ SINGH IN BIKANER ON JAN 28
वीबी जी राम जी योजना
ARJUN RAM MEGHWAL TARGETS CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.