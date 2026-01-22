ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया बोले, 'जवानों का हर कदम देश की सुरक्षा की गारंटी'

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रशिक्षित प्रतिभागियों से कहा कि आज से मातृभूमि की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है.

Chief guest taking the salute at parade
परेड की सलामी लेते मुख्य अतिथि (ETV Bharat Tonk)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 22, 2026 at 6:21 PM IST

2 Min Read
टोंक: जिले के देवली में CISF ग्राउंड पर गुरुवार को केंद्रीय औधोगिक सुरक्षा बल के 7वें बैच HC/GD स्पोर्ट्स कोटे में बेसिक कोर्स की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई. इस दीक्षांत परेड में कुल 324 नए प्रशिक्षित प्रतिभागी HC/GD (स्पोर्ट्स कोटा) शामिल हुए. दीक्षांत परेड में मुख्य अतिथि श्रम एवं रोजगार, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया रहे.

'आज से मातृभूमि की सुरक्षा की आपकी जिम्मेदारी': इस दौरान दीक्षांत परेड में जवानों ने दीक्षांत परेड के अलावा देवली में ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षनार्थियों द्वारा सीखे गए अनुशासन, ड्रिल और प्रोफेशनलिज्म के उच्च मानकों का प्रदर्शन किया. जवानों को संबोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि आज मैंने जब आपको परेड करते देखा, तो लगा कि आप जो कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, मानो हर कदम जो आगे बढ़ रहा था, वह देश की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ रहा था. मैंने देश के औधोगिक संस्थानों की सुरक्षा करते हुए CISF के जवानों को देखा है. आज से आपकी जिम्मेदारी है, मातृभूमि की सुरक्षा की. आप स्पोर्ट्स से हैं और फोर्स और स्पोर्ट्स दोनों में अनुशासन के साथ विजय ही लक्ष्य होता है.

मनसुख मांडविया ने परेड पर कही ये बात, देखें वीडियो (ETV Bharat Tonk)

जवानों को शपथ दिलाई: दीक्षांत परेड के दौरान CISF के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षार्थियों को औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन, विमानन सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, वीआईपी सुरक्षा, नेतृत्व विकास एवं सॉफ्ट स्किल्स जैसे विषयों को पढ़ाया गया. इसके अतिरिक्त प्रशिक्षुओं को आधुनिक हथियारों के साथ शस्त्र संचालन का गहन सामरिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया. नरेन्द्र देव आनंद, उप महानिरीक्षक/ प्राचार्य केऔसुव क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, देवली ने जवानों को शपथ दिलाई और शपथ के बाद प्रशिक्षित प्रतिभागी औपचारिक रूप से केऔसुब में शामिल हुए. ट्रेनिंग की समाप्ति के उपरान्त ये बल-सदस्य विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में CISF का प्रतिनिधित्व करेंगे. इस दीक्षांत परेड में कुल 324 नए प्रशिक्षित HC/GD (स्पोर्ट्स कोटा) शामिल हुए.

