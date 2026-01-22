ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया बोले, 'जवानों का हर कदम देश की सुरक्षा की गारंटी'

टोंक: जिले के देवली में CISF ग्राउंड पर गुरुवार को केंद्रीय औधोगिक सुरक्षा बल के 7वें बैच HC/GD स्पोर्ट्स कोटे में बेसिक कोर्स की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई. इस दीक्षांत परेड में कुल 324 नए प्रशिक्षित प्रतिभागी HC/GD (स्पोर्ट्स कोटा) शामिल हुए. दीक्षांत परेड में मुख्य अतिथि श्रम एवं रोजगार, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया रहे.

'आज से मातृभूमि की सुरक्षा की आपकी जिम्मेदारी': इस दौरान दीक्षांत परेड में जवानों ने दीक्षांत परेड के अलावा देवली में ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षनार्थियों द्वारा सीखे गए अनुशासन, ड्रिल और प्रोफेशनलिज्म के उच्च मानकों का प्रदर्शन किया. जवानों को संबोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि आज मैंने जब आपको परेड करते देखा, तो लगा कि आप जो कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, मानो हर कदम जो आगे बढ़ रहा था, वह देश की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ रहा था. मैंने देश के औधोगिक संस्थानों की सुरक्षा करते हुए CISF के जवानों को देखा है. आज से आपकी जिम्मेदारी है, मातृभूमि की सुरक्षा की. आप स्पोर्ट्स से हैं और फोर्स और स्पोर्ट्स दोनों में अनुशासन के साथ विजय ही लक्ष्य होता है.