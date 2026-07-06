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IAS प्रशिक्षुओं संग साइकिल पर निकले केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, मसूरी की सड़कों से दिया फिट इंडिया का संदेश

केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने साइकिल रैली में लिया भाग ( Photo-ETV Bharat )