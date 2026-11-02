अराजकता के खिलाफ जगदलपुर में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हुए शामिल
बीजेपी ने बस्तर में लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा निकाली. सुनील कश्यप की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2026 at 4:29 PM IST
बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में बीजेपी ने लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा निकाली. जगदलपुर शहर में शुरू हुई इस रैली और पदयात्रा में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया शामिल हुए. उनके अलावा इस पदयात्रा में बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया. जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में आयोजित सभा को संबोधित करने के बाद शहर में रैली निकाली गई. इस रैली में बस्तर जिले के विभिन्न मंडल से कार्यकर्ता और जनता बड़ी संख्या में पहुंचे.
कांग्रेस को देश की जनता ने नकारा- मांडविया
मनसुख मांडविया ने कहा कि भारतदेश में कांग्रेस और उनके साथी पक्षों को देश की जनता ने नकार दिया है. अपना अस्तित्व बचाने के किये देश में कांग्रेस के नेता अराजकता फैला रहे हैं और षड्यंत्र रच रहे हैं. ऐसे षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ पूरे देश में आम जनता सड़क पर उतर चुकी है.
बीजेपी की पदयात्रा में आम जन भी हुए शामिल
मनसुख मांडविया ने आगे कहा कि देश में सभी जाति वर्ग और व्यापारी समुदाय के लोग शामिल हो रहे हैं. बीजेपी के कार्यकर्ता और जनता पीएम मोदी के समर्धन में बाहर आए हुए हैं. आज जगदलपुर में व्यापारी वर्ग, कारोबारी वर्ग और संस्था के लोग अराजकता के खिलाफ पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं. सभी लोग संविधान बचाने के लिए एक साथ आए हैं.
रविवार को दिल्ली में विपक्ष ने निकाली महारैली
इससे पहले रविवार को इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली निकाली. राहुल गांधी ने इस महारैली की अगुवाई की और मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की. उन्होंने कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार नहीं होते तो न नरेंद्र मोदी पीएम बनते और न ही अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री बनते.