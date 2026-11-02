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अराजकता के खिलाफ जगदलपुर में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हुए शामिल

बस्तर में बीजेपी की रैली ( ETV BHARAT )

बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में बीजेपी ने लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा निकाली. जगदलपुर शहर में शुरू हुई इस रैली और पदयात्रा में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया शामिल हुए. उनके अलावा इस पदयात्रा में बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया. जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में आयोजित सभा को संबोधित करने के बाद शहर में रैली निकाली गई. इस रैली में बस्तर जिले के विभिन्न मंडल से कार्यकर्ता और जनता बड़ी संख्या में पहुंचे.

कांग्रेस को देश की जनता ने नकारा- मांडविया मनसुख मांडविया ने कहा कि भारतदेश में कांग्रेस और उनके साथी पक्षों को देश की जनता ने नकार दिया है. अपना अस्तित्व बचाने के किये देश में कांग्रेस के नेता अराजकता फैला रहे हैं और षड्यंत्र रच रहे हैं. ऐसे षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ पूरे देश में आम जनता सड़क पर उतर चुकी है.