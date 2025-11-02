मनोहर लाल का कुमारी शैलजा पर तंज, बोले- "उनको चलाने का ज्यादा शौक है तो चलाकर दिखा दें"
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा के बयान पर पलटवार किया है. विस्तार से जानें क्या कहा
Published : November 2, 2025 at 5:13 PM IST|
Updated : November 2, 2025 at 5:38 PM IST
करनाल: हरियाणा के करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में यूनिटी पैदल यात्रा के कार्यक्रम में शिरकत की. यह यात्रा करनाल एनडीआरआई से शुरू होकर कर्ण लेक तक की गई. यहां पर उनके साथ करनाल के अन्य विधायक और स्थानीय लोग भी शामिल हुए. इस दौरान मनोहर लाल ने कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा के सरकार चलाने वाले बयान पर भी तंज कसा और कहा कि "अगर उनमें हिम्मत है, वो सरकार चलाकर दिखा दें".
"एकता और अखंडता का दिया परिचय": केंद्रीय मंत्री ने कहा कि "2 महीने का समय सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित है. 31 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं. इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम देश को एकता और अखंडता का परिचय सभी तक पहुंचा रहे हैं. गलत ताकतें जो हमारे देश को तोड़ना चाहती हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा. हमारा देश एक है और हम सब एक हैं".
"विदेशों में फंसे युवकों को सुरक्षित लाया जाएगा": वहीं, उन्होंने डंकी के रास्ते जाने वाले युवाओं को कहा कि इस रास्ते से न जाएं. जो डंकी के रास्ते डिपोर्ट होकर वापस आ रहे हैं, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते. क्योंकि किसी देश में गैर कानूनी तरीके से जाना गलत है. उन्होंने कहा कि बस उनके साथ कुछ गलत न हो, उन्हें सही तरीके से वापस भेजा जाए. जो लोग बच्चों को वहां फंसा रहे हैं, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को कहकर इस विषय पर कार्य किया जाएगा.
