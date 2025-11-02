ETV Bharat / state

मनोहर लाल का कुमारी शैलजा पर तंज, बोले- "उनको चलाने का ज्यादा शौक है तो चलाकर दिखा दें"

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा के बयान पर पलटवार किया है. विस्तार से जानें क्या कहा

मनोहर लाल का कुमारी शैलजा पर तंज
मनोहर लाल का कुमारी शैलजा पर तंज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 2, 2025 at 5:13 PM IST

|

Updated : November 2, 2025 at 5:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

करनाल: हरियाणा के करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में यूनिटी पैदल यात्रा के कार्यक्रम में शिरकत की. यह यात्रा करनाल एनडीआरआई से शुरू होकर कर्ण लेक तक की गई. यहां पर उनके साथ करनाल के अन्य विधायक और स्थानीय लोग भी शामिल हुए. इस दौरान मनोहर लाल ने कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा के सरकार चलाने वाले बयान पर भी तंज कसा और कहा कि "अगर उनमें हिम्मत है, वो सरकार चलाकर दिखा दें".

"एकता और अखंडता का दिया परिचय": केंद्रीय मंत्री ने कहा कि "2 महीने का समय सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित है. 31 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं. इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम देश को एकता और अखंडता का परिचय सभी तक पहुंचा रहे हैं. गलत ताकतें जो हमारे देश को तोड़ना चाहती हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा. हमारा देश एक है और हम सब एक हैं".

मनोहर लाल का कुमारी शैलजा पर तंज (Etv Bharat)

"विदेशों में फंसे युवकों को सुरक्षित लाया जाएगा": वहीं, उन्होंने डंकी के रास्ते जाने वाले युवाओं को कहा कि इस रास्ते से न जाएं. जो डंकी के रास्ते डिपोर्ट होकर वापस आ रहे हैं, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते. क्योंकि किसी देश में गैर कानूनी तरीके से जाना गलत है. उन्होंने कहा कि बस उनके साथ कुछ गलत न हो, उन्हें सही तरीके से वापस भेजा जाए. जो लोग बच्चों को वहां फंसा रहे हैं, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को कहकर इस विषय पर कार्य किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: "जैसे उल्लू को रोशनी से डर लगता है, वैसे ही विपक्ष को RSS से डर लगता है", अनिल विज का खड़गे पर पलटवार

ये भी पढ़ें: करनाल धान घोटाले पर बोले हुड्डा, "जज से करवाई जाए जांच, पूरे हरियाणा में फैला भ्रष्टाचार, किसानों को नहीं दी जा रही MSP"

Last Updated : November 2, 2025 at 5:38 PM IST

TAGGED:

SARDAR VALLABHBHAI PATEL
मनोहर लाल
कुमारी शैलजा
सरदार वल्लभ भाई पटेल
MANOHAR LAL ON KUMARI SELJA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

अमेरिका से डिपोर्ट हुए करनाल के रजत की कहानी, 60 लाख रुपए खर्च किए, पनामा का जंगल क्रॉस कर पहुंचे थे USA

Explainer : हरियाणा का "जामताड़ा" बना नूंह, साइबर ठगों की "जन्नत", पुलिस के लिए सिरदर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.