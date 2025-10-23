IPS वाई पूरन कुमार के परिजनों से मिले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, हर संभव मदद और निष्पक्ष जांच का दिया आश्वासन
Manohar Lal Met IPS Y Puran Family: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने वाई पूरन कुमार को उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी.
Published : October 23, 2025 at 1:41 PM IST
चंडीगढ़: वीरवार को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल वाई पूरन कुमार को श्रद्धांजलि देने चंडीगढ़ स्थित उनके आवास पर पहुंचे. उन्होंने वाई पूरन की पत्नी IAS अमनीत पी कुमार और उनके परिजनों को सांत्वना दी. मनोहर लाल ने कहा कि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया.
IPS वाई पूरन ने किया था सुसाइड: बता दें कि 7 अक्टूबर 2025 को आईपीएस वाई पूरन कुमार ने सेक्टर 11 आवास पर खुदकुशी की थी. जिसके बाद उनके अंतिम संस्कार और पोस्टमार्टम को लेकर गतिरोध भी बना. रोहतक एसपी और हरियाणा डीजीपी को छुट्टी पर भेजने की मांग पूरी होने के बाद परिवार ने नौवें दिन उनके शव का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार किया था.
आज चंडीगढ़ स्थित आईएएस अमनीत पी. कुमार के आवास पर पहुंचकर दिवंगत आईपीएस वाई. पूरन कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित कर परिजनों से गहरी संवेदनाएँ व्यक्त कीं।— Manohar Lal (@mlkhattar) October 23, 2025
प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोक संतप्त परिवार को यह अथाह दुख सहन करने का साहस और… pic.twitter.com/rNW6L777OU
26 अक्टूबर को गुरुद्वारा नाडा साहिब में अरदास कार्यक्रम: इधर परिवार की तरफ 26 अक्टूबर को गुरुद्वारा नाडा साहिब पंचकूला में अंतिम अरदास का कार्यक्रम रखा गया है. इस मौके पर जहां सारे आईएएस, आईपीएस अधिकारी तो पहुंचेंगे ही, इसके साथ ही इस दौरान पंजाब हरियाणा के साथ ही अन्य प्रदेशों से भी नेता और दलित समाज से जुड़े लोग पहुंच सकते हैं.
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: ये कार्यक्रम 31 से बाद में 51 हुई सदस्यों की समिति की तरफ से आयोजित किया जा रहा है. ये कार्यक्रम किसी अन्य दिशा में ना चला जाए, इसको लेकर खुफिया विभाग और पुलिस भी सक्रिय हो गई है. ऐसे में इस मौके पर सुरक्षा के भी सरकार पुख्ता इंतजाम कर सकती है.
ये भी पढ़ें- दो पुलिस अधिकारियों की आत्महत्या पर बोले हरियाणा डीजीपी, "किसी का मनोबल नहीं टूटा, कुछ नहीं हुआ"
ये भी पढ़ें- अकील अख्तर मौत मामला: पंजाब के पूर्व DGP मुस्तफा पर हत्या का केस दर्ज, परिवार पर गंभीर आरोप, वीडियो सामने आने के बाद सनसनी