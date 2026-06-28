जल्द आएगी नई टोल पॉलिसी, 2000 रुपए में कर सकेंगे अनलिमिटेड यात्रा, करनाल में बोले मनोहर लाल खट्टर
करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि स्थानीय वाहनों के लिए नई टोल पॉलिसी बनाई जाएगी.
Published : June 28, 2026 at 10:48 PM IST
करनाल : पानीपत से चंडीगढ़ जाते समय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का काफिला करनाल के बसताड़ा टोल प्लाजा पर रुका. इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद स्थानीय निवासियों और टोल कर्मियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना.
स्थानीय वाहनों के लिए आएगी नई टोल पॉलिसी: टोल प्लाजा पर स्थानीय लोग लंबे समय से लोकल वाहनों को टोल-फ्री किए जाने की मांग कर रहे थे. इस विषय पर लोगों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ी राहत की घोषणा की. उन्होंने कहा कि अगले एक महीने के भीतर लोकल वाहनों के लिए एक नई टोल पॉलिसी लाई जाएगी. पॉलिसी के मुताबिक नए नियम टोल प्लाजा के आसपास के तय दायरे में रहने वाले स्थानीय लोगों पर लागू होगा. स्थानीय वाहन मालिकों को साल में केवल ₹2,000 का टोल टैक्स देना होगा. इस सालाना फीस को चुकाने के बाद स्थानीय वाहन इस टोल प्लाजा से सालभर अनलिमिटेड यात्रा कर सकेंगे.
बेरोजगार हुए टोल कर्मियों को मिला रोजगार का आश्वासन : बसताड़ा टोल पर आधुनिक 'मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम' (जिसके तहत वाहन बिना रुके ऑटोमैटिक तरीके से टोल पार कर जाते हैं) लागू होने के कारण कई टोल कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है. इन बेरोजगार हुए कर्मियों ने भी केंद्रीय मंत्री के सामने अपनी गुहार लगाई. उन्होंने कहा ये विषय पहले ही मेरे संज्ञान में आ चुका है. हमारी सरकार रोजगार को लेकर गंभीर है और यहां के प्रभावित टोलकर्मियों को दूसरी जगहों पर रोजगार देने के लिए जल्द ही बातचीत की जाएगी.
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