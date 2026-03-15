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'संजय भाटिया की जीत तय', हरियाणा में राज्य सभा चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, कांग्रेस पर कसा तंज

हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के सोमवार को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीति जारी है.

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केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 15, 2026 at 7:06 PM IST

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करनाल/चरखी दादरी: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में राज्यसभा चुनाव, गैस आपूर्ति और राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े कई मुद्दों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी. पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है और पार्टी उम्मीदवार संजय भाटिया की जीत को लेकर उन्हें पूरा भरोसा है.

राज्यसभा चुनाव को लेकर जताया भरोसा: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि "भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव चिह्न पर केवल एक ही उम्मीदवार उतारा है. सभी विधायक अपनी अंतरात्मा और विवेक के आधार पर मतदान करेंगे." खट्टर ने कहा कि "फिलहाल परिणाम को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि भाजपा उम्मीदवार संजय भाटिया की जीत निश्चित है. असली मुकाबला अन्य उम्मीदवारों के बीच देखने को मिल सकता है."

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर (Etv Bharat)

कांग्रेस नेताओं के शिमला जाने पर तंज: कांग्रेस नेताओं के शिमला जाने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने हल्के-फुल्के अंदाज में चुटकी ली. उन्होंने कहा कि "लगता है वहां का मौसम खराब हो गया है, इसलिए वे शिमला चले गए हैं." मजाकिया लहजे में उन्होंने कहा कि "अब यह भी नहीं पता कि वहां से उनका वापस आना संभव हो पाएगा या नहीं."

सात राज्यों के चुनाव को लेकर भाजपा तैयार: देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर पूछे गए सवाल पर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि "पश्चिम बंगाल, असम, पांडिचेरी और केरल सहित कुल 5 राज्यों में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है." उन्होंने कहा कि "भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इन सभी राज्यों में पूरी सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं और संगठनात्मक स्तर पर चुनावी तैयारियां पूरी मजबूती से की जा रही हैं."

कांग्रेस के खाते में जा सकती है दूसरी सीट: हरियाणा राज्यसभा की दो सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर दादरी के पहले विधायक और तीन बार विधायक रह चुके वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गणपत राय ने कहा कि "मौजूदा संख्या बल के हिसाब से एक सीट भाजपा और दूसरी सीट कांग्रेस जीत सकती है. पूर्व विधायक गणपत राय ने कि भाजपा अपनी रणनीति के तहत अन्य पार्टियों में तोड़फोड़ कर राजनीतिक 'खेला' भी कर सकती है. अगर कांग्रेस के विधायक पार्टी के प्रति ईमानदारी बनाए रखते हैं तो दूसरी सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है."

पूर्व विधायक गणपत राय (Etv Bharat)
ये भी पढ़ें- राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी विधायकों का प्रशिक्षण, कांग्रेस विधायकों की तरह बस में हुए रवाना

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