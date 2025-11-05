ETV Bharat / state

नूंह को जल्द मिल सकती है ऊर्जा यूनिवर्सिटी की सौगात, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने रखा प्रस्ताव

Energy University in Nuh: नूंह जिले को जल्द ही ऊर्जा यूनिवर्सिटी की सौगात मिल सकती है.

Energy University in Nuh
Energy University in Nuh (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 5, 2025 at 12:49 PM IST

4 Min Read
नूंह: हरियाणा के नूंह जिले को जल्द ही ऊर्जा यूनिवर्सिटी की सौगात मिल सकती है. इस बात की जानकारी हरि मंदिर पटौदी के संचालक महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज ने सर्व धर्म सद्भाव सम्मेलन में दी. ये सम्मेलन सरदार गुरमुख सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया था.

नूंह में बनेगी ऊर्जा यूनिवर्सिटी: उन्होंने कहा कि "जब मेरी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात हुई थी, तो मैंने कहा था कि कई विभागों की अपनी यूनिवर्सिटी है, तो ऊर्जा विभाग की यूनिवर्सिटी पूरे देश में कहीं पर भी नहीं है. लिहाजा एक ऊर्जा यूनिवर्सिटी अपने लोकसभा क्षेत्र करनाल या कहीं अन्य जगह बनाई जा सकती है, तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मेवात से प्रेम दिखाते हुए कहा कि जल्दी ही हरियाणा के मेवात में ऊर्जा यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी."

'कत्लगाह को बंद होनी चाहिए': स्वामी धर्मदेव जी महाराज ने कहा कि "नूंह जिले की धरती को कत्लगाह की आवश्यकता नहीं, बल्कि निर्माणशाला की आवश्यकता है. किसी भी जीव की हत्या करना पाप है. लिहाजा हरियाणा के नूंह जिले में लगातार खुल रहे कत्लगाह को बंद करना चाहिए, ताकि यहां पर जीवों की हत्या रोकी जा सके. इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी धर्म के लोग एक-दूसरे से प्यार व मोहब्बत करें. अमन का पैगाम दें. कुदरत ने सबको इंसान बनाया है."

नूंह को जल्द मिल सकती है ऊर्जा यूनिवर्सिटी की सौगात (Etv Bharat)

'नूंह को बेवजह बदमान किया जा रहा': इसके अलावा श्री गुरु जी गोस्वामी सुशील गिरी जी महाराज सर्व धर्म संसद ने अपने संबोधन में कहा कि "मेवात को लेकर मेरी आंखें अब खुल चुकी हैं. मैं कई घंटे पहले इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए नूंह आया था. जब यहां के लोगों का आपसी सौहार्द, भाईचारा, प्यार-प्रेम देखा, तो पता चला कि इस धरती को बेवजह बदनाम किया जा रहा है."

'अमन की धरती है मेवात': इस मौके पर चीफ इमाम डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी ने कहा कि "मेवात हमेशा से अमन की धरती रही है और यहां से अमन का पैगाम दुनिया भर में जाता रहा है. बहुत से बड़े धर्म गुरुओं ने मेवात में आकर आज यहां की सच्चाई जानी है. जल्दी ही बड़े पैमाने पर एक कार्यक्रम किया जाएगा."

'अगल है मेवात की तस्वीर': योग मनीषी आचार्य विवेक मुनि जी ने कहा कि "मेवात को बेवजह बदनाम किया जाता है. मेवात की तस्वीर अलग है और उसको दुनिया के सामने अलग तरह से पेश किया जाता है. हम सब का कर्तव्य है कि मेवात की खराब की गई साख को बेहतर बनाना है. इसके लिए कहीं भी किसी भी प्लेटफार्म पर बात करने की आवश्यकता होगी तो साधु-संत व बड़े धर्मगुरु भी इसमें भूमिका निभाएंगे."

सर्वधर्म सद्भाव सम्मेलन: कार्यक्रम के आयोजक सरदार गुरुचरण सिंह मलिक ने कहा कि "हमने मेवात के अमन-भाईचारे को लेकर सर्वधर्म सद्भाव सम्मेलन करने का फैसला लिया. जो हिंसा 2023 में हुई थी, उसके बाद यहां दो बार जलाभिषेक यात्रा निकाली जा चुकी है. जो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से निकाली गई. इसमें सभी धर्म के लोगों ने यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं का फूल मालाओं से व पुष्प वर्षा कर स्वागत किया था. जगह-जगह मुस्लिम समाज के लोगों ने भी स्टाल लगाए थे."

'मेवात को दी जाएगी विकास की गति': इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू ने कहा कि नूंह की धरती पर बड़े साधु-संतों व उलेमाओं ने भाग लेकर सर्वधर्म सद्भाव सम्मेलन किया है, जिसका देश व दुनिया में एक अच्छा संदेश जाएगा. उन्होंने कहा कि" जल्दी ही बड़े पैमाने पर एक दूसरा सर्व धर्म सद्भाव सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. सरकार सभी समुदायों को साथ लेकर चल रही है. सभी का विकास कर रही है. आने वाले समय में मेवात के विकास को गति दी जाएगी और मेवात भी हरियाणा में विकास के एतबार से टॉप के जिलों में शामिल होगा."

