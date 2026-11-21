करनाल को 100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस-राहुल गांधी पर साधा निशाना
Manohar lal Khattar in Karnal : केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल को 100 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात दी है.
Published : November 21, 2026 at 6:37 PM IST|
Updated : November 21, 2026 at 7:13 PM IST
करनाल : हरियाणा के करनाल में विकास की नई तस्वीर पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री और करनाल के सांसद मनोहर लाल ने शहरवासियों को करीब 100 करोड़ रुपये की चार बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी. इनमें 32 एकड़ में विकसित वृद्धाश्रम, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, नगर निगम का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मीरा घाटी पार्क का सौंदर्यीकरण शामिल है. परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बातचीत में मनोहर लाल ने जहां विकास कार्यों को शहर के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया, वहीं राजनीतिक मुद्दों पर कांग्रेस और राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया. उन्होंने 26 नवंबर को कांग्रेस की प्रस्तावित संविधान रक्षा यात्रा, वोट चोरी के आरोपों और SIR को लेकर विपक्ष के विरोध पर तीखे सवाल उठाए.
कामकाजी महिलाओं को मिलेगा सुरक्षित आश्रय : करनाल को स्वच्छ, सुंदर और सुविधाजनक शहर बनाने की दिशा में चार बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि इन पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. उन्होंने बताया कि 32 एकड़ में विकसित वृद्धाश्रम में 100 से अधिक बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास तैयार किया गया है, ताकि नौकरी और रोजगार के सिलसिले में शहर में रहने वाली महिलाओं को सुरक्षित और बेहतर आवास मिल सके. उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से महिलाओं को अकेले रहने की परेशानी से राहत मिलेगी और उन्हें एक सुरक्षित सामूहिक आवास उपलब्ध होगा.
कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से नगर निगम को होगी आमदनी : केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नगर निगम के लिए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी तैयार किया गया है. इसके माध्यम से दुकानों को किराये पर देकर नियमित आय अर्जित की जा सकेगी या उन्हें बेचकर मिलने वाली राशि शहर के विकास कार्यों पर खर्च की जा सकेगी. वहीं मीरा घाटी पार्क को आधुनिक और आकर्षक रूप दिया गया है. पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन सहित कई सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिससे शहरवासियों को सुबह-शाम सैर करने और परिवार के साथ समय बिताने के लिए बेहतर स्थान मिल सकेगा. मनोहर लाल ने कहा कि इन चारों परियोजनाओं को जनता को समर्पित करते हुए उन्हें बेहद खुशी हो रही है.
राहुल गांधी की राजस्थान पर पोस्ट को लेकर मनोहर लाल का तंज : राजस्थान में पंचायत के चुनावी नतीजों को लेकर राहुल गांधी की सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोहर लाल ने विपक्ष पर कटाक्ष किया. राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में राजस्थान की आवाज को देश के हर गांव की आवाज बताया था.
संविधान रक्षा यात्रा पर कांग्रेस को घेरा : 26 नवंबर को पंचकूला में कांग्रेस की प्रस्तावित संविधान रक्षा यात्रा और वोट चोरी के मुद्दे पर मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस को उसके शासनकाल की याद दिलाई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज संविधान की रक्षा की बात कर रही है, लेकिन देश ने उसी कांग्रेस के शासन में आपातकाल का दौर भी देखा है. मनोहर लाल ने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सत्ता बचाने के लिए संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया और लोकसभा का कार्यकाल पांच से बढ़ाकर छह साल तक कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि संविधान की मर्यादा को लेकर कांग्रेस को दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपना इतिहास देखना चाहिए.
राहुल गांधी पर सत्ता की भूख का आरोप : विदेशों में राहुल गांधी की ओर से दिए जाने वाले बयानों और केंद्र सरकार पर लगाए जाने वाले आरोपों को लेकर भी मनोहर लाल ने तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश, राष्ट्र और देशभक्ति की सही समझ नहीं है. उनके मन में केवल सत्ता हासिल करने की इच्छा है, लेकिन देश की जनता अब उनकी राजनीति को समझ चुकी है. मनोहर लाल ने दावा किया कि कांग्रेस लगातार सत्ता से दूर होती जा रही है और भविष्य में भी जनता उसे सत्ता सौंपने वाली नहीं है.
SIR को बताया मतदाता सूची शुद्ध करने का अभियान : वोट चोरी और SIR को लेकर विपक्ष के आरोपों पर मनोहर लाल ने कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया चलाई जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले मतदाता सूचियों में दोहरे और गलत वोट शामिल होते रहे हैं, जिनका राजनीतिक लाभ कांग्रेस और उसके सहयोगी दल उठाते थे. उन्होंने कहा कि SIR कोई नई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि समय-समय पर मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने के लिए ऐसे अभियान चलाए जाते रहे हैं. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय भी ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई थी. मनोहर लाल ने कहा कि विपक्ष अपनी पुरानी गलतियों को छिपाने के लिए इस अभियान का विरोध कर रहा है और जनता उसके आरोपों का जवाब देगी.
पंजाब में भी बीजेपी के लिए अच्छा माहौल : हरियाणा में लगातार विपक्षी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के राजनीतिक दौरों को लेकर मनोहर लाल ने कहा कि जब किसी नेता को दूसरे राजनीतिक दलों में भविष्य की उम्मीद नजर नहीं आती और बीजेपी में विश्वास दिखाई देता है, तो इस तरह के बदलाव होते हैं. उन्होंने 2014 में हरियाणा में हुए सत्ता परिवर्तन का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी प्रदेश में सरकार बनाएगी. आज पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रच चुकी है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी पर जनता का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है और पंजाब में भी पार्टी के पक्ष में अच्छा माहौल बन रहा है.
व्यापारियों को मिलेगा फायदा : करनाल में लंबे समय से निर्माणाधीन सिंगल पिलर फ्लाईओवर के कारण लोगों और व्यापारियों को हो रही परेशानियों पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बड़े निर्माण कार्यों में कई बार कठिनाइयां आती हैं. उन्होंने बताया कि शुरुआत में कुछ व्यापारियों ने इस परियोजना का विरोध भी किया था, लेकिन अब उन्हें इसके भविष्य में होने वाले फायदे समझ आ रहे हैं. मनोहर लाल के अनुसार, फ्लाईओवर पूरा होने के बाद बाजार में ट्रैफिक का दबाव कम होगा, वाहन ऊपर से गुजरेंगे और बाजार में व्यापारिक गतिविधियों को बेहतर माहौल मिलेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि परियोजना का निर्माण जल्द पूरा हो जाएगा.
प्रदूषण पर सख्ती जरूरी : पानीपत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सख्ती के खिलाफ उद्योगपतियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर मनोहर लाल ने कहा कि प्रदूषण मानवता और पर्यावरण के लिए बेहद नुकसानदायक है, इसलिए इसे रोकना जरूरी है. उन्होंने कहा कि NCR क्षेत्र में उद्योगों, निर्माण गतिविधियों और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए नियमों में सख्ती की गई है. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उद्योगों को पूरी तरह बंद करना समाधान नहीं है. सरकार पहले भी उद्योगों को राहत दिलाने का प्रयास कर चुकी है और भविष्य में भी उनकी जायज मांगों पर बातचीत की जाएगी. लेकिन प्रदूषण कम करने के लिए सभी को सहयोग करना होगा.
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