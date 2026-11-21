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करनाल को 100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस-राहुल गांधी पर साधा निशाना

करनाल को 100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात ( ETV Bharat )

करनाल : हरियाणा के करनाल में विकास की नई तस्वीर पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री और करनाल के सांसद मनोहर लाल ने शहरवासियों को करीब 100 करोड़ रुपये की चार बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी. इनमें 32 एकड़ में विकसित वृद्धाश्रम, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, नगर निगम का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मीरा घाटी पार्क का सौंदर्यीकरण शामिल है. परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बातचीत में मनोहर लाल ने जहां विकास कार्यों को शहर के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया, वहीं राजनीतिक मुद्दों पर कांग्रेस और राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया. उन्होंने 26 नवंबर को कांग्रेस की प्रस्तावित संविधान रक्षा यात्रा, वोट चोरी के आरोपों और SIR को लेकर विपक्ष के विरोध पर तीखे सवाल उठाए.

कामकाजी महिलाओं को मिलेगा सुरक्षित आश्रय : करनाल को स्वच्छ, सुंदर और सुविधाजनक शहर बनाने की दिशा में चार बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि इन पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. उन्होंने बताया कि 32 एकड़ में विकसित वृद्धाश्रम में 100 से अधिक बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास तैयार किया गया है, ताकि नौकरी और रोजगार के सिलसिले में शहर में रहने वाली महिलाओं को सुरक्षित और बेहतर आवास मिल सके. उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से महिलाओं को अकेले रहने की परेशानी से राहत मिलेगी और उन्हें एक सुरक्षित सामूहिक आवास उपलब्ध होगा.

करनाल को 100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात (ETV Bharat) कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से नगर निगम को होगी आमदनी : केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नगर निगम के लिए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी तैयार किया गया है. इसके माध्यम से दुकानों को किराये पर देकर नियमित आय अर्जित की जा सकेगी या उन्हें बेचकर मिलने वाली राशि शहर के विकास कार्यों पर खर्च की जा सकेगी. वहीं मीरा घाटी पार्क को आधुनिक और आकर्षक रूप दिया गया है. पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन सहित कई सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिससे शहरवासियों को सुबह-शाम सैर करने और परिवार के साथ समय बिताने के लिए बेहतर स्थान मिल सकेगा. मनोहर लाल ने कहा कि इन चारों परियोजनाओं को जनता को समर्पित करते हुए उन्हें बेहद खुशी हो रही है. मनोहर लाल खट्टर ने काटा फीता (ETV Bharat) राहुल गांधी की राजस्थान पर पोस्ट को लेकर मनोहर लाल का तंज : राजस्थान में पंचायत के चुनावी नतीजों को लेकर राहुल गांधी की सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोहर लाल ने विपक्ष पर कटाक्ष किया. राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में राजस्थान की आवाज को देश के हर गांव की आवाज बताया था. मनोहर लाल खट्टर ने दी सौगात (ETV Bharat) संविधान रक्षा यात्रा पर कांग्रेस को घेरा : 26 नवंबर को पंचकूला में कांग्रेस की प्रस्तावित संविधान रक्षा यात्रा और वोट चोरी के मुद्दे पर मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस को उसके शासनकाल की याद दिलाई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज संविधान की रक्षा की बात कर रही है, लेकिन देश ने उसी कांग्रेस के शासन में आपातकाल का दौर भी देखा है. मनोहर लाल ने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सत्ता बचाने के लिए संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया और लोकसभा का कार्यकाल पांच से बढ़ाकर छह साल तक कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि संविधान की मर्यादा को लेकर कांग्रेस को दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपना इतिहास देखना चाहिए. मंच पर बैठे मनोहर लाल खट्टर (ETV Bharat) राहुल गांधी पर सत्ता की भूख का आरोप : विदेशों में राहुल गांधी की ओर से दिए जाने वाले बयानों और केंद्र सरकार पर लगाए जाने वाले आरोपों को लेकर भी मनोहर लाल ने तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश, राष्ट्र और देशभक्ति की सही समझ नहीं है. उनके मन में केवल सत्ता हासिल करने की इच्छा है, लेकिन देश की जनता अब उनकी राजनीति को समझ चुकी है. मनोहर लाल ने दावा किया कि कांग्रेस लगातार सत्ता से दूर होती जा रही है और भविष्य में भी जनता उसे सत्ता सौंपने वाली नहीं है.