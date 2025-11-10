ETV Bharat / state

“राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम हुआ टांय-टांय फिस”, मनोहर लाल का कांग्रेस पर तीखा वार, बोले- "2029 में भी बनेगी भाजपा की सरकार"

करनाल में मनोहर लाल ने राहुल गांधी पर हमला किया. साथ ही नायब सैनी की कार्यशैली की सराहना की.

Union Minister Manohar Lal Khattar
मनोहर लाल खट्टर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 10, 2025 at 10:08 AM IST

2 Min Read
करनाल: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल में राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब गैर-मुद्दों को मुद्दा बनाकर राजनीति कर रही है. दिल्ली में वोट चोरी के मुद्दे पर हो रही कांग्रेस विधायकों की बैठक को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि, “जिसके पास नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने."

“हाइड्रोजन बम” निकला फुस्स: राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि, "उनका “हाइड्रोजन बम” टांय-टांय फिस हो गया है." उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार चुनाव में जिन बातों का उल्लेख किया जा रहा है, वे हरियाणा पर लागू नहीं होतीं, क्योंकि यहां हर प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित की जाती है.

मनोहर लाल का कांग्रेस पर तीखा वार (ETV Bharat)

पारदर्शिता पर बीजेपी का भरोसा:मनोहर लाल खट्टर ने आगे कहा कि, "हरियाणा में आज जितनी पारदर्शिता है, उतनी पहले कभी नहीं रही. मतदाता सूची तैयार करने की पूरी प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ की जाती है. घर-घर जाकर लिस्ट की जांच की जाती है और चुनाव के दौरान एजेंट मौजूद रहते हैं. ऐसे में अब इस तरह के मुद्दे उठाना, कांग्रेस की हताशा और राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाता है."

खट्टर ने की सैनी की कार्यशैली की सराहना: मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री नायब सैनी की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि, "वे जनता और प्रशासन दोनों से गहराई से जुड़े हुए हैं. उन्हें यह भली-भांति पता है कि कौन-सा काम प्राथमिकता से करना है और कौन-सा नहीं. हरियाणा सरकार बेहतरीन तरीके से कार्य कर रही है और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए निरंतर आगे बढ़ रही है."

"2029 में भी बनेगी भाजपा की सरकार": 2029 की तैयारी पर आत्मविश्वास व्यक्त करते हुए मनोहर लाल ने दृढ़ता से कहा कि, "हरियाणा में 2029 में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी. हम किसी भ्रम में नहीं हैं, जनता हमारे साथ है और पारदर्शिता ही हमारी पहचान है."

"हरियाणा का युवा नौकरी की तैयारी में जुटा": पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि, "आज हरियाणा का युवा नौकरी की तैयारी में जुटा हुआ है और राज्य में विकास व स्थिरता का माहौल बना हुआ है. पहले जो युवा बस्ते लेकर घूमते थे, अब वही लाइब्रेरी की मांग कर रहे हैं, जो प्रदेश में बदलते रुझान और सकारात्मक सोच का प्रतीक है."

