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केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे पानीपत, स्कूली बच्चों के बीच साइकिलों का किया वितरण

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नौलथा में स्कूली बच्चों के बीच 276 साइकिलें बांटी.

Union Minister Manohar Lal Khattar
नौलथा में स्कूली बच्चों के बीच साइकिल वितरित करते केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 28, 2026 at 5:46 PM IST

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पानीपत: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को गांव नौलथा में अंत्योदय फाउंडेशन के तत्वावधान में जरूरतमंद छात्राओं को स्कूल आने-जाने के लिए साइकिलें वितरित कीं. इस दौरान कुल 276 छात्राओं को साइकिलें प्रदान की गईं. इससे पहले भी करीब 500 साइकिलें वितरित की जा चुकी हैं.

संसाधनों की कमी के कारण पढ़ाई न रुके: मनोहर लाल ने कहा कि "संस्था ने 1000 साइकिलें वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. उन्होंने कहा कि "यदि लक्ष्य पूरा होने के बाद भी किसी गरीब परिवार की बच्ची को साइकिल की आवश्यकता होगी, तो उसे भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी." उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों की बच्चियों की शिक्षा आर्थिक कारणों से प्रभावित न हो, इसके लिए यह अभियान चलाया जा रहा ह. उनका उद्देश्य है कि किसी भी छात्रा की पढ़ाई केवल संसाधनों की कमी के कारण न रुके."

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे पानीपत (ETV Bharat)

'गांवों में लाइब्रेरी की जा रही है स्थापना': केंद्रीय मंत्री ने बताया कि "ग्रामीण क्षेत्रों में उन बच्चों के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं जो आर्थिक स्थिति के कारण कोचिंग सेंटर नहीं जा पाते. इसके तहत गांव-गांव में लाइब्रेरी स्थापित करने का अभियान चलाया जा रहा है. लगभग आधे गांवों में लाइब्रेरी की व्यवस्था की जा चुकी है, जबकि अन्य स्थानों पर भवनों की मरम्मत या नए भवनों के निर्माण का कार्य जारी है."

स्किल डेवलपमेंट पर विशेष जोर: मनोहर लाल ने बताया कि "युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से तीन नए स्किल सेंटर शुरू किए गए हैं. इनमें सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण केंद्र और कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर शामिल हैं. इसके अलावा युवाओं, विशेष रूप से लड़कों के लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जा रही है." उन्होंने कहा कि "हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल (एचटीवी) प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार आत्मनिर्भर बन सकें. उन्होंने कहा कि जरूरतमंद परिवारों की पहचान के लिए ट्रस्ट और सरकारी सर्वे के माध्यम से गांव-गांव में जानकारी जुटाई जा रही है और वास्तविक जरूरतमंदों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता प्रदान की जा रही है."

कोर ग्रुप की बैठक नियमित प्रक्रिया: भाजपा की कोर ग्रुप बैठक को लेकर पूछे गए सवाल पर मनोहर लाल ने कहा कि "यह बैठक हर तीन महीने में नियमित रूप से आयोजित होती है। बैठक में शामिल किए जाने वाले विषय संबंधित पदाधिकारी तय करते हैं और उन्हीं पर चर्चा की जाती है."

चनौत गांव के जल विवाद पर बोले मंत्री: चनौत गांव में पानी की समस्या को लेकर चल रहे आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि "सरकार इस मामले पर गंभीरता से काम कर रही है और समाधान निकालने के प्रयास जारी हैं." उन्होंने कहा कि "आने वाले समय में इसका उचित रास्ता निकाला जाएगा."

कमजोर परिवारों को बनाया जा रहा है सशक्त: नौलथा में आयोजित यह कार्यक्रम केवल साइकिल वितरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के माध्यम से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सशक्त बनाने की व्यापक सोच का संदेश भी देता है. सरकार और सामाजिक संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से गांवों में शिक्षा और आत्मनिर्भरता की नई संभावनाएं विकसित होती दिखाई दे रही हैं.

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