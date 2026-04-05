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केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे करनाल, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की दिल खोलकर की तारीफ

आप और कांग्रेस पर तीखा प्रहार: राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए मनोहर लाल खट्टर ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा. राघव चड्ढा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि "यह आप का आंतरिक विषय है, लेकिन किसी भी पार्टी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए." उन्होंने आरोप लगाया कि "जिन दलों में अंदरूनी कलह होती है, वहां नेताओं की आवाज दबा दी जाती है, जिसके चलते नेता धीरे-धीरे पार्टी छोड़ने लगते हैं." इस दौरान उन्होंने राघव चड्ढा को एक सक्षम सांसद और प्रभावशाली वक्ता भी बताया.

करनाल: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में नई फसल को लेकर किसानों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि गेहूं की फसल अब पूरी तरह तैयार होकर मंडियों में आनी शुरू हो चुकी है. मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए किसानों को सलाह दी गई कि वे अपनी फसल को अच्छी तरह सुखाकर ही मंडियों में लेकर आएं. साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि हरियाणा की सभी मंडियों में किसानों के लिए बेहतर और सुचारू व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं.

चंडीगढ़ ब्लास्ट पर प्रतिक्रिया: चंडीगढ़ में भाजपा कार्यालय के बाहर हुए बम धमाके पर केंद्रीय मंत्री ने गहरी चिंता व्यक्त की. मनोहर लाल खट्टर ने इस घटना को बेहद निंदनीय बताते हुए कहा कि "पुलिस जांच में जुटी है और कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. पंजाब में इस प्रकार की घटनाएं पहले भी देखी गई हैं, लेकिन चंडीगढ़ में ऐसी घटना होना गंभीर विषय है और इसकी तह तक जाना आवश्यक है."

पंजाब में बढ़ता भरोसा और राजनीतिक संकेत: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पंजाब दौरे का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि "वहां के लोगों का रुझान तेजी से भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ रहा है. आढ़ती एसोसिएशन और कई प्रतिनिधि उनसे मिल चुके हैं, जो यह संकेत देता है कि पंजाब की राजनीति में आने वाले समय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है."

आगामी चुनावों की तैयारी: आने वाले राज्यों के चुनावों को लेकर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि "भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है." उन्होंने अपने आगामी कार्यक्रम का जिक्र करते हुए बताया कि "वे कोलकाता में रैलियों में भाग लेने वाले हैं, जिससे चुनावी माहौल और तेज होगा."

करनाल के विकास पर विशेष फोकस: करनाल के विकास को लेकर केंद्रीय मंत्री ने संतोष व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि "शहर में राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं. जल्द ही नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स की एक टीम करनाल का दौरा करेगी, जो 10-12 नए प्रोजेक्ट्स पर चर्चा कर विकास कार्यों को और गति देगी."