ETV Bharat / state

करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने विकास रोडमैप पर कही बड़ी बात, राहुल गांधी पर भी कसा तंज

करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने रेलवे स्टेशन पर सुविधा का भरोसा दिया है. साथ ही राहुल गांधी और हुड्डा पर भी तंज कसा.

Union Minister Manohar Lal in Karnal
Union Minister Manohar Lal in Karnal (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 25, 2026 at 2:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

करनाल: हरियाणा के करनाल में देर रात केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे. रविवार सुबह उन्होंने मीडिया से खास बातचीत की और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी. इस दौरान मंत्री ने संगठन, विकास परियोजनाओं, विपक्ष के बयानों और केंद्र-राज्य से जुड़े अहम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी.

मंत्री मनोहर लाल ने बैठक को लेकर उठ रही अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि "यह कोई कोर कमेटी की बैठक नहीं थी. इस तरह की बैठक हर महीने होती है. जिसमें आने वाले कार्यों पर विचार और फीडबैक लिया जाता है. कोर कमेटी की बैठकों में नीतिगत निर्णय नहीं लिए जाते, केवल विमर्श होता है".

करनाल रेलवे स्टेशन पर सुविधा का भरोसा: वहीं, रैपिड ट्रेन परियोजना पर मंत्री ने कहा कि "दिल्ली से करनाल तक रैपिड ट्रेन चलना तय हो गया है. जल्द ही इसकी डीपीआर तैयार की जाएगी. इसके बाद कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी. यह परियोजना पूरे क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी और आवागमन को आसान बनाएगी". वहीं, करनाल रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट लगाए जाने पर उन्होंने बताया कि "इस संबंध में प्रस्ताव रेलवे विभाग को भेजा जा चुका है. जैसे पानीपत रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट की सुविधा दी गई है, उसी तरह करनाल स्टेशन पर भी जल्द ही सुविधा उपलब्ध होगी".

राहुल गांधी पर तंज: मंत्री मनोहर लाल ने राहुल गांधी के कुरुक्षेत्र दौरे पर चुटकी लेते हुए कहा कि "अच्छा है, वे भी अब बीजेपी और आरएसएस के पदचिन्हों पर चलने लगे हैं. मनरेगा को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर निशाना साधा और कहा कि यह योजना किसानों के हित में है. उनके लिए फायदेमंद है. नाम बदलने को लेकर कहा कि यह पहली बार नहीं है, पहले भी नाम बदले गए हैं".

करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल (Etv Bharat)

हुड्डा के बयान पर क्या बोले मंत्री?: वहीं, हुड्डा के "हरियाणा में दो माली" वाले बयान पर भी मंत्री मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि "देश के पीएम नरेंद्र मोदी है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी हैं. जो पूरी निष्ठा से अपना काम कर रहे हैं". इस दौरान मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री सैनी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि "उनका जन्म 1970 में हुआ था और वे आज 56 वर्ष के हो गए हैं. मुख्यमंत्री पंजाब से बेहतर काम कर रहे हैं".

बजट में हरियाणा को मिलेगी सौगात: वहीं, आगामी केंद्रीय बजट को लेकर मनोहर लाल ने कहा कि पूरे देश को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया जाता है. इसका लाभ हर राज्य को मिलता है. आने वाले बजट में हरियाणा को भी अच्छी सौगात मिलेगी. एसवाईएल नहर के मुद्दे पर कहा कि आने वाली बैठक में इसका समाधान निकाला जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले ही हरियाणा के फेवर में है.

"आने वाला समय युवाओं का": वहीं, मनोहर लाल ने बीजेपी के नए युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी और कहा कि आने वाला समय युवाओं का है और देश का पूरा दारोमदार युवा शक्ति पर है. पार्टी के युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया है, जो एक अच्छा संकेत है. पहले भी युवा मुख्यमंत्रियों ने बेहतर काम किया है.

ये भी पढ़ें: कृषि और उद्योग के लिए नायब सैनी सरकार की बड़ी घोषणा, स्मार्ट एग्रीकल्चर-इंडस्ट्रियल जोन किया जाएगा विकसित, मिलेगी विशेष सुविधाएं

ये भी पढ़ें: कृष्णपाल गुर्जर का राहुल गांधी पर निशाना, बोले- चुनाव में कई हार के बाद मानसिक संतुलन खो चुके हैं नेता प्रतिपक्ष

TAGGED:

KARNAL RAILWAY STATION
RAHUL GANDHI
मनोहर लाल
BHUPINDER HOODA
MINISTER MANOHAR LAL IN KARNAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.