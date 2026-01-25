ETV Bharat / state

करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने विकास रोडमैप पर कही बड़ी बात, राहुल गांधी पर भी कसा तंज

करनाल: हरियाणा के करनाल में देर रात केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे. रविवार सुबह उन्होंने मीडिया से खास बातचीत की और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी. इस दौरान मंत्री ने संगठन, विकास परियोजनाओं, विपक्ष के बयानों और केंद्र-राज्य से जुड़े अहम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी.

मंत्री मनोहर लाल ने बैठक को लेकर उठ रही अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि "यह कोई कोर कमेटी की बैठक नहीं थी. इस तरह की बैठक हर महीने होती है. जिसमें आने वाले कार्यों पर विचार और फीडबैक लिया जाता है. कोर कमेटी की बैठकों में नीतिगत निर्णय नहीं लिए जाते, केवल विमर्श होता है".

करनाल रेलवे स्टेशन पर सुविधा का भरोसा: वहीं, रैपिड ट्रेन परियोजना पर मंत्री ने कहा कि "दिल्ली से करनाल तक रैपिड ट्रेन चलना तय हो गया है. जल्द ही इसकी डीपीआर तैयार की जाएगी. इसके बाद कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी. यह परियोजना पूरे क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी और आवागमन को आसान बनाएगी". वहीं, करनाल रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट लगाए जाने पर उन्होंने बताया कि "इस संबंध में प्रस्ताव रेलवे विभाग को भेजा जा चुका है. जैसे पानीपत रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट की सुविधा दी गई है, उसी तरह करनाल स्टेशन पर भी जल्द ही सुविधा उपलब्ध होगी".

राहुल गांधी पर तंज: मंत्री मनोहर लाल ने राहुल गांधी के कुरुक्षेत्र दौरे पर चुटकी लेते हुए कहा कि "अच्छा है, वे भी अब बीजेपी और आरएसएस के पदचिन्हों पर चलने लगे हैं. मनरेगा को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर निशाना साधा और कहा कि यह योजना किसानों के हित में है. उनके लिए फायदेमंद है. नाम बदलने को लेकर कहा कि यह पहली बार नहीं है, पहले भी नाम बदले गए हैं".