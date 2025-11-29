ETV Bharat / state

विराट संत सम्मेलन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम धामी, पंजाब में धर्म परिवर्तन पर जताई चिंता

अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के विराट संत सम्मेलन में मनोहर लाल और सीएम धामी पहुंचे.

INTERNATIONAL GEETA MAHOTSAV
विराट संत सम्मेलन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम धामी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 29, 2025 at 3:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के तहत ब्रह्मसरोवर स्थित पुरुषोत्तमपुरा बाग में आयोजित विराट संत सम्मेलन में देशभर के प्रतिष्ठित संतों का विशाल संगम देखने को मिला. सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की.

विराट संत सम्मेलन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल (ETV Bharat)

देशभर से पहुंचे संत: सम्मेलन में स्वामी ज्ञानानंद महाराज, संत अवधेशानंद महाराज, संत सुधांशु महाराज, महामंडलेश्वर सहित देशभर के दर्जनों पुरस्कृत संतों ने हिस्सा लिया. संतों द्वारा गीता के ज्ञान, भारतीय संस्कृति और धर्म के संरक्षण पर विस्तृत चर्चा की गई. संतों के विचारों ने उपस्थित लोगों को आध्यात्मिक ऊर्जा और मार्गदर्शन प्रदान किया.

International Geeta Jayanti 2025
अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव (ETV Bharat)

मनोहर लाल ने किया हरियाणा पवेलियन का दौरा: पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सम्मेलन के बाद हरियाणा पवेलियन का दौरा किया और शिल्पकारों से रुबरू हुए. उन्होंने राज्य में सांस्कृतिक संरक्षण और कला को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि, "गीता जयंती महोत्सव का स्वरूप लगातार विस्तृत हो रहा है और आज यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वभर में मनाया जा रहा है."

पंजाब में धर्म परिवर्तन पर बोले खट्टर: पंजाब में बड़े पैमाने पर हो रहे धर्म परिवर्तन के सवाल पर मनोहर लाल ने गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि, "धर्म परिवर्तन समाज के हित में न पहले था, न आगे रहेगा." उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इस विषय पर गंभीरता से ध्यान दें और इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं. समाज और सरकार दोनों को मिलकर इस चुनौती का समाधान ढूंढना होगा.

International Geeta Jayanti 2025
अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव (ETV Bharat)

सीएम धामी ने गीता महोत्सव को बताया गौरव का क्षण: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि, "अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होना उनके लिए गर्व का विषय है. उन्होंने बताया कि, "यहां देश के अलग-अलग हिस्सों से आए संतों द्वारा गीता के प्रचार और प्रसार पर महत्वपूर्ण विचार-विमर्श हुआ. गीता का ज्ञान पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक है और महोत्सव भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है.

आध्यात्मिकता, संस्कृति और ज्ञान का दिखा संगम: विराट संत सम्मेलन ने गीता महोत्सव की भव्यता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. संतों के सान्निध्य और आध्यात्मिक विचारों ने कार्यक्रम को और भी महत्वपूर्ण बना दिया. यह सम्मेलन भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और धार्मिक समरसता का अद्भुत उदाहरण बनकर सामने आया.

ये भी पढ़ें:अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में 30 नवंबर को पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति, मंत्री कृष्णलाल पवार ने मृत खिलाड़ियों के परिजनों को कार्रवाई का दिया आश्वासन

TAGGED:

PUSHKAR DHAMI KURUKSHETRA VISIT
PUNJAB RELIGIOUS CONVERSION ISSUE
BRAHMA SAROVAR EVENTS
GYANANAND MAHARAJ SPEECH
INTERNATIONAL GEETA MAHOTSAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.