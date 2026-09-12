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ललन सिंह ने कहा- मेरे नाम से फर्जी पत्र जारी हुआ है, FIR कर सख्त कार्रवाई करें

पटना : केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के नाम और फर्जी हस्ताक्षर से बिहार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग को कथित तौर पर एक पत्र भेजे जाने का मामला सामने आया है. केंद्रीय मंत्री ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए बिहार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव को पत्र भेजकर इसकी जांच कराने और दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने को कहा है.

ललन सिंह ने लिखा पत्र

केंद्रीय मंत्री की ओर से 12 सितंबर 2026 को जारी पत्र में कहा गया है कि दूरभाष पर हुई बातचीत को स्मरण करें. उनके हस्ताक्षर से बिहार के डेयरी विभाग को भेजा गया एक पत्र उनके संज्ञान में आया है. इस पत्र को उन्होंने पूरी तरह फर्जी बताया है.

ललन सिंह ने स्पष्ट किया है कि न तो उन्होंने यह पत्र लिखा है और न ही उसमें दर्ज तथ्यों की उन्हें कोई जानकारी है. उनके मुताबिक, किसी व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत हित को साधने के लिए उनके नाम और फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर यह पत्र बिहार के मंत्री को भेजा है.

एक्शन लेने की डिमांड (ETV Bharat)

कानूनी कार्रवाई करने की मांग

केंद्रीय मंत्री ने बिहार सरकार से इस मामले में केवल पत्र की सत्यता की जांच तक सीमित नहीं रहने, बल्कि इसके पीछे शामिल व्यक्ति या व्यक्तियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने, पूरे मामले की जांच कराने और दोषियों पर सख्ती से कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.

मामला है काफी संगीन