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ललन सिंह ने कहा- मेरे नाम से फर्जी पत्र जारी हुआ है, FIR कर सख्त कार्रवाई करें

केंद्रीय मंत्री ने बिहार सरकार को पत्र भेजा. उन्होंने मामले में सख्त एक्शन की डिमांड की है. रिपोर्ट- बृजम पांडेय

Union Minister Lalan Singh
ललन सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 12, 2026 at 8:36 PM IST

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पटना : केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के नाम और फर्जी हस्ताक्षर से बिहार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग को कथित तौर पर एक पत्र भेजे जाने का मामला सामने आया है. केंद्रीय मंत्री ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए बिहार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव को पत्र भेजकर इसकी जांच कराने और दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने को कहा है.

ललन सिंह ने लिखा पत्र

केंद्रीय मंत्री की ओर से 12 सितंबर 2026 को जारी पत्र में कहा गया है कि दूरभाष पर हुई बातचीत को स्मरण करें. उनके हस्ताक्षर से बिहार के डेयरी विभाग को भेजा गया एक पत्र उनके संज्ञान में आया है. इस पत्र को उन्होंने पूरी तरह फर्जी बताया है.

ललन सिंह ने स्पष्ट किया है कि न तो उन्होंने यह पत्र लिखा है और न ही उसमें दर्ज तथ्यों की उन्हें कोई जानकारी है. उनके मुताबिक, किसी व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत हित को साधने के लिए उनके नाम और फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर यह पत्र बिहार के मंत्री को भेजा है.

Lalan Singh
एक्शन लेने की डिमांड (ETV Bharat)

कानूनी कार्रवाई करने की मांग

केंद्रीय मंत्री ने बिहार सरकार से इस मामले में केवल पत्र की सत्यता की जांच तक सीमित नहीं रहने, बल्कि इसके पीछे शामिल व्यक्ति या व्यक्तियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने, पूरे मामले की जांच कराने और दोषियों पर सख्ती से कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.

मामला है काफी संगीन

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी केंद्रीय मंत्री के नाम, पद और हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर राज्य सरकार के किसी विभाग को पत्र भेजना गंभीर मामला माना जा सकता है. इससे सरकारी स्तर पर फर्जी निर्देश जारी होने और उसका इस्तेमाल व्यक्तिगत या किसी अन्य हित को साधने के लिए किए जाने की आशंका पैदा होती है. केंद्रीय मंत्री ने इसी वजह से मामले की तह तक जाकर कार्रवाई की मांग की है.

पहले किया गया था फोन

गौरतलब है कि इससे पहले भी अगस्त 2026 में ललन सिंह का फर्जी निजी सचिव बनकर जेल प्रशासन को फोन करने का मामला सामने आया था. पटना पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जिसने मंत्री के नाम का इस्तेमाल कर एक कैदी को भागलपुर जेल से बेऊर जेल स्थानांतरित कराने का दबाव बनाया था.

इस मामले में अब बिहार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग की जांच और पुलिस कार्रवाई के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि ललन सिंह के नाम से फर्जी पत्र किसने तैयार किया, इसे किस उद्देश्य से भेजा गया और इसके पीछे किसी व्यक्ति या समूह की क्या मंशा थी. केंद्रीय मंत्री की मांग फिलहाल एफआईआर, जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है.

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