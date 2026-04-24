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मेरठ में बोले केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर- विपक्ष ने देश की करोड़ों महिलाओं का अपमान किया

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सदन में दो तिहाई बहुमत की कमी पीएम मोदी के हौसलों को कम नहीं कर सकते.

केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर.
केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 12:16 PM IST

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मेरठ: केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने मेरठ में कहा कि सपा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों की नीयत खराब है. विपक्ष ने महिला विधेयक का विरोध करके माताओं-बहनों के सपनों की हत्या करने का काम किया है. आधी आबादी को हक न मिले, इसे लेकर तमाम विपक्षी दल भी गिर गए हैं.

केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि महिला विधेयक का विरोध जिन्होंने किया वह परिवारवादी पार्टियां हैं. विपक्ष को डर है कि अगर सामान्य परिवार की बेटियां और महिलाएं राजनीति में आगे आ जाएंगे तो इन्हें मालूम है कि इनके महलों की नींव खिसक जाएगी.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सदन में दो तिहाई बहुमत की कमी पीएम मोदी के हौसलों को कम नहीं कर सकते. आज देश के 29 मंत्री ओबीसी समाज के हैं. प्रधानमंत्री खुद ओबीसी समाज से आते हैं. पिछड़ा वर्ग आयोग को भी अगर संवैधानिक दर्जा दिया गया तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ही दिया गया है.

केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर. (Video Credit: ETV Bharat)

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तीन बार महिला आरक्षण विधेयक संसद में लाया गया. तीनों बार इन्हीं विपक्ष के लोगों ने मिलकर इसे गिराया है. कांग्रेस ने खुद अपने सहयोगियों से इस बिल के खिलाफ विरोध कराया और हंगामा किया.

पिछले 40 साल से विपक्ष में बैठे लोग महिलाओं के खिलाफ खेल-खेल रहे हैं. विपक्ष को आने वाले समय में अंजाम भुगतना पड़ेगा.समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और विरोधी दलों ने महिला विधायक बिल को गिराकर घोर पाप किया है.

आने वाले दिनों में यह पार्टियों महिलाओं के विरोध का कोपभाजन होते हुए दिखेंगी. वह दिन दूर नहीं जब इन दलों से महिलाएं महिला विरोधी होने का बदला लेंगी.

केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि नई परिसीमन से किसी भी राज्य को कोई नुकसान होने वाला नहीं है. सपा पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने बेहद ही गैर संवैधानिक मांग उठाई कि महिलाओं के आरक्षण में मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए.

हमारा संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर कभी भी किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा. संसद में महिलाओं को आरक्षण न मिले इसीलिए विपक्ष बार-बार संसद में जाकर असंवैधानिक मांग करता है.

उन्होंने कहा कि देश में यह महिला विधेयक नहीं गिरा है, बल्कि आधी आबादी को हक न मिले इसको लेकर यह तमाम विपक्षी दल भी गिर गए हैं. बिल गिरने के बाद जिस तरह से विपक्ष ने जश्न मनाया, यह पूरी तरह से असंवैधानिक और शर्मनाक था. यह महिलाओं के प्रति उनके दृष्टिकोण को उजागर करता है.

विपक्षी पार्टियों ने सिर्फ महिला विधेयक का ही विरोध नहीं किया है, इन्होंने देश की करोड़ों महिलाओं का भी विरोध किया है. जब भी संसद में महिला विधायक बिल आता है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जो अन्य विरोधी दल दीवार की तरह आकर सामने खड़े हो जाते हैं.

केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि जब नारी शक्ति अभिनंदन बिल लाया गया था, तब इन्होंने आरोप लगाया था कि 2024 के चुनाव को देखते हुए बिल लाया गया है. जब वास्तव में महिलाओं को अधिकार देने के लिए बिल आया तो इनका चेहरा फिर से भी बेनकाब हो गया है.

प्रधानमंत्री द्वारा संसद में दिए गए भाषण को लेकर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने तो संसद में भी कहा था कि देश की महिलाएं संसद को प्रभावित करने की ताकत रखती हैं. देश में अब तक 14 लाख महिलाएं पंचायत में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं.

मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि 1978 में देश में परिसिमन हुआ तब देश की जनसंख्या लगभग 54 करोड़ थी. उस वक्त देश में 543 लोकसभा की सीटें थीं. उस वक्त परिसीमन को फ्रीज कर दिया गया था.

1988- 99 में फिर अगले 25 साल के लिए फ्रिज कर दिया गया. अब इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ है. आखिर जब इतना अंतर आ गया है तो क्या सीट नहीं बढ़नी चाहिए.

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