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मेरठ में बोले केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर- विपक्ष ने देश की करोड़ों महिलाओं का अपमान किया

केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने मेरठ में कहा कि सपा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों की नीयत खराब है. विपक्ष ने महिला विधेयक का विरोध करके माताओं-बहनों के सपनों की हत्या करने का काम किया है. आधी आबादी को हक न मिले, इसे लेकर तमाम विपक्षी दल भी गिर गए हैं. केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि महिला विधेयक का विरोध जिन्होंने किया वह परिवारवादी पार्टियां हैं. विपक्ष को डर है कि अगर सामान्य परिवार की बेटियां और महिलाएं राजनीति में आगे आ जाएंगे तो इन्हें मालूम है कि इनके महलों की नींव खिसक जाएगी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सदन में दो तिहाई बहुमत की कमी पीएम मोदी के हौसलों को कम नहीं कर सकते. आज देश के 29 मंत्री ओबीसी समाज के हैं. प्रधानमंत्री खुद ओबीसी समाज से आते हैं. पिछड़ा वर्ग आयोग को भी अगर संवैधानिक दर्जा दिया गया तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ही दिया गया है. केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर. (Video Credit: ETV Bharat) केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तीन बार महिला आरक्षण विधेयक संसद में लाया गया. तीनों बार इन्हीं विपक्ष के लोगों ने मिलकर इसे गिराया है. कांग्रेस ने खुद अपने सहयोगियों से इस बिल के खिलाफ विरोध कराया और हंगामा किया. पिछले 40 साल से विपक्ष में बैठे लोग महिलाओं के खिलाफ खेल-खेल रहे हैं. विपक्ष को आने वाले समय में अंजाम भुगतना पड़ेगा.समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और विरोधी दलों ने महिला विधायक बिल को गिराकर घोर पाप किया है. आने वाले दिनों में यह पार्टियों महिलाओं के विरोध का कोपभाजन होते हुए दिखेंगी. वह दिन दूर नहीं जब इन दलों से महिलाएं महिला विरोधी होने का बदला लेंगी. केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि नई परिसीमन से किसी भी राज्य को कोई नुकसान होने वाला नहीं है. सपा पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने बेहद ही गैर संवैधानिक मांग उठाई कि महिलाओं के आरक्षण में मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए.